Verstappen se réjouit d'une journée "simple et sans problème"

Auteur du cinquième temps aux Essais Libres 1 du Grand Prix de Bahreïn, la manche d'ouverture de la saison 2022 de Formule 1, Max Verstappen a achevé la première journée de ce week-end de la meilleure des manières. Le Champion du monde en titre a été le plus rapide lors de la deuxième séance tout en ayant été le seul pilote du plateau à descendre sous la barre des 92 secondes au tour, grâce à un temps de 1'31"936 établi avec les pneus tendres.

En forme depuis les trois séances d'essais de pré-saison qui se sont tenues sur le même circuit, Verstappen s'est montré satisfait des performances de sa Red Bull ce vendredi. "Les sensations avec la voiture sont bonnes", a-t-il indiqué. "Bien sûr, nous avons fait des tests ici donc on est globalement dans une meilleure fenêtre pour commencer. C'était bien, nous avons essayé plusieurs choses sur la voiture et elles ont toutes l'air d'avoir bien marché. C'était une journée assez simple et sans problème en fait, donc je suis vraiment content."

Verstappen a également expliqué que les sensations, sur les relais courts comme sur les relais longs, avec une voiture chargée en essence, étaient "très bonnes", précisant : "Pour tout ce qui se passe dans un relais court, vous essayez ensuite de faire des corrections pour le relais long. La voiture faisait tout cela."

Pour l'heure, seul la Scuderia Ferrari semble pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues. Charles Leclerc et Carlos Sainz n'ont pas quitté le top 3 de la journée et Verstappen les voit logiquement comme une menace pour la pole position. De plus, le Néerlandais n'a pas oublié que les équipes continueraient de cacher leur jeu jusqu'au dernier moment.

"[Je suis] très heureux mais vous pouvez voir que Ferrari attaque fort, ils sont très proches mais c'est aussi très palpitant. Nous devons un peu attendre pour voir où nous nous situons aussi, avec les modes moteur de toutes les équipes [en qualifications]", a-t-il conclu.