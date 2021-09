Verstappen répond à Hamilton : "Il ne me connaît pas"

En 2021, et pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen mène le classement général du Championnat du monde de Formule 1. Après quatorze manches, le pilote Red Bull occupe la première position et, selon toute vraisemblance, seul lui et Lewis Hamilton seront en mesure de décrocher la couronne mondiale à la fin de l'année. Ni l'un ni l'autre ne sont prêts à faire des concessions, quitte à s'accrocher : à Imola, à Silverstone et plus récemment à Monza, la paire Verstappen-Hamilton a fait voler les morceaux de carbone.

Reconnu responsable de l'accrochage de Monza, Verstappen va purger sa pénalité au Grand Prix de Russie en reculant de trois places sur la grille de départ. Invité à réagir sur ce nouveau rebondissement avec son adversaire lors de la conférence de presse du jeudi à Sotchi, Hamilton s'est montré compréhensif.

"Je me souviens comment c'était lorsque je me suis battu pour mon premier titre [...] et je connais la pression qui va avec", a-t-il lancé, expliquant que le nouveau costume de prétendant au titre enfilé par Verstappen cette année lui rappelait sa première saison en catégorie reine, en 2007. "C'était difficile, c'était intense. Je passais par beaucoup d'émotions différentes, je ne gérais pas toujours au mieux", a-t-il ajouté.

La déclaration du septuple Champion du monde est arrivée jusqu'aux oreilles de Verstappen, et le Néerlandais n'est pas particulièrement ravi. "Ces commentaires, je veux dire, cela prouve qu'il ne me connaît pas, tout simplement", a lancé le pilote Red Bull. "Mais tout va bien, je n'ai pas non plus besoin de tout connaître sur lui. Je suis simplement concentré sur moi-même, et j'aime vraiment être en tête. J'espère le rester pendant très longtemps."

L'ascension de Verstappen des catégories inférieures jusqu'à la F1 a été très brève puisqu'elle n'a duré qu'un an. Après sa campagne en championnat d'Europe de Formule 3, conclue à la troisième place, en 2014, le Néerlandais a rejoint Toro Rosso en 2015 et a été promu chez Red Bull dès la saison suivante. Cela fait donc près de sept ans que Verstappen ne s'est plus battu pour un titre. Mais le pilote Red Bull ne se sent pas rouillé et est loin d'être apeuré par le défi que représente la conquête du Championnat du monde de Formule 1.

"Je suis tellement nerveux que j'arrive à peine à dormir ! C'est tellement horrible de se battre pour le titre, je hais tout ça !", a-t-il dit sur le ton de la plaisanterie. "Pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis très détendu avec toutes ces choses-là et rien ne me dérange. Je suis calme, et c'est vraiment génial d'avoir une voiture capable de se battre pour la victoire sur n'importe quel circuit. Et ça ne change rien de mener le championnat ou non."