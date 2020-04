C'était un 29 avril : l'accrochage Verstappen-Ricciardo à Bakou

(Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.)

Dès le départ, la course est marquée par plusieurs incidents impliquant notamment Esteban Ocon ou encore Fernando Alonso. La voiture de sécurité est de sortie et relance la course au cinquième tour. Trente-cinq boucles plus tard, elle sera de nouveau appelée à officier. En lutte depuis le début de l'épreuve de façon âpre, les deux Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo, alors aux quatrième et cinquième places, s'accrochent en effet dans la ligne droite de départ/arrivée.

L'incident, spectaculaire, est le point d'orgue d'une bataille à la limite qui élimine les deux pensionnaires de la structure autrichienne, qui n'échangeront aucun mot une fois sortis de leur monoplace. La relance après le Safety Car, menée par Valtteri Bottas qui s'est emparé des commandes à la faveur d'une stratégie décalée, voit Sebastian Vettel, auteur de la pole et longtemps leader, perdre plusieurs positions sur une manœuvre hasardeuse au premier virage. Dans l'avant-dernier tour, Bottas subira une crevaison malheureuse en passant sur des débris et abandonnera, laissant la victoire à Lewis Hamilton devant Kimi Räikkönen et Sergio Pérez.

