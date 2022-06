Verstappen/Sainz, une preuve que les pneus 2022 favorisent les luttes

Après la voiture de sécurité consécutive à la sortie de piste de Yuki Tsunoda, la fin du Grand Prix du Canada a été marquée par le duel pour la victoire entre Max Verstappen et Carlos Sainz. L'Espagnol, sur la Ferrari, a mis la pression au Néerlandais lors des 15 derniers tours en restant à une seconde ou moins quasiment en permanence, mais toutefois sans parvenir à tenter de manœuvre sur la Red Bull frappée du numéro 1.

Même si le tracé de Montréal n'est pas parmi les plus exigeants pour les pneus (notamment par l'absence de virages à haute vitesse et à haut niveau de contrainte) et si ce type de luttes a déjà eu cours dans un passé récent (avec des monoplaces plus sensibles aux perturbations aérodynamiques et à la surchauffe), Pirelli a vu dans cet affrontement une preuve du succès des pneus version 18 pouces introduits cette année. Et, plus largement, de la réglementation technique 2022. Pour Mario Isola, c'est clair : avec les anciennes voitures et les anciens pneus, il aurait été impossible pour Sainz de rester aussi près de son adversaire.

Dans un entretien avec Motorsport.com, Isola a déclaré : "Pour moi, ce qui est important dans cette course, c'est de voir que nous avons eu ce que l'on appelle de la lutte rapprochée. L'un des objectifs cette année était d'avoir des luttes rapprochées, pas des dépassements purement grâce au DRS ou à un autre système. Il s'agissait de donner l'opportunité aux pilotes d'attaquer et de se battre sur la piste. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Max et Carlos, mais aussi derrière avec Alpine et [Charles] Leclerc, et beaucoup d'autres voitures."

Max Verstappen devant Carlos Sainz à l'arrivée du GP du Canada

"Cela signifie que les pneus offrent cette opportunité, ainsi que l'ensemble de la voiture, et c'est agréable de voir que cela se produit. Évidemment, pour l'avenir, nous savons que nous pouvons progresser, et nous travaillons pour les pneus de l'année prochaine. Mais je dirai que le premier objectif [d'avoir des luttes plus serrées] a été atteint et c'était vraiment important pour nous."

Une partie des progrès à venir consistera en un équilibrage de la performance au travers de la gamme des composés proposés par Pirelli. Même si le point de départ est jugé prometteur. "Avant, la voiture qui suivait commençait à perdre de l'appui, glissait et faisait surchauffer le pneu, donc il y a un facteur important lié aux nouvelles voitures. Et évidemment, conserver de l'appui sur les deux voitures aide les pneus."

"Mais aussi les nouvelles gommes – cette nouvelle famille de gommes – fonctionnent mieux. Nous savons que parfois le medium et le tendre se dégradent un peu plus, mais c'est nécessaire car sinon, si vous avez des pneus qui se comportent de la même manière, vous ne générez aucune stratégie. Avec un dur qui est très constant, et un médium qui est gérable, peut-être que le tendre est un peu trop agressif, [mais] nous pouvons avoir différentes stratégies et une approche différente."

Avec Jonathan Noble