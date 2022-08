Verstappen salue Hannah Schmitz, sa stratège "incroyablement calme"

Parti dixième, Max Verstappen est méthodiquement remonté et, grâce à la stratégie à propos et opportune de son écurie, s'est imposé sur un tracé du Hungaroring pourtant réputé pour ne pas faciliter les dépassements. Le Néerlandais est donc, à la trêve, à la tête d'une avance de 80 points sur son plus proche rival, alors qu'il reste neuf Grands Prix à disputer avant la fin de la saison.

Les décisions stratégiques de Red Bull durant (et même avant) la course de dimanche contrastent évidemment avec celles de Ferrari, et notamment au moment où la Scuderia a installé des pneus durs à Charles Leclerc pour son troisième relais. Interrogé sur l'importance de pouvoir se reposer sur un muret des stands capable de réagir au mieux en matière de stratégie, Verstappen a tenu à mettre en lumière Hannah Schmitz, stratège principale de l'équipe.

"C'est incroyablement important si vous voulez vous battre pour un championnat. Vous ne pouvez pas vous permettre beaucoup d'erreurs", a déclaré Verstappen après la course. "C'est bien sûr très difficile de toujours être du bon côté, disons-le comme ça. Mais je pense que nous avons beaucoup de bons gars et filles dans l'équipe. Aujourd'hui, je pense que Hannah, notre stratège, était incroyablement calme. Oui, elle a été très bien."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Ferrari a communiqué après la course en expliquant que, même sans une éventuelle erreur stratégique, il aurait été difficile de gagner la course au vu des difficultés de la F1-75 dans les conditions fraîches proposées ce dimanche. Toutefois, Verstappen était circonspect au sujet d'un éventuel avantage de Red Bull, estimant que la balance avait surtout penché en faveur de son équipe car elle avait choisi "le bon pneu au bon moment".

"Nous savons que notre voiture, en général, est rapide, mais je pense que tout au long de la course, Ferrari était également très rapide ; ils ont juste fait le mauvais choix avec le pneu dur. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons examiner, que nous pouvons faire mieux."

"Je pense que la course elle-même était bien sûr très bonne. Je veux dire que partir dixième [et] gagner sur une piste comme celle-ci, c'est bien sûr très, très bien. Mais il y a beaucoup de choses que nous allons analyser. Il y a toujours quelques domaines où nous aurions pu faire mieux. Mais globalement, bien sûr, je suis très heureux."