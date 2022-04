Max Verstappen élu "Sportif de l'Année" aux Laureus Awards

La cérémonie annuelle des Laureus World Sport Awards a vu Max Verstappen être récompensé de la distinction de Sportif de l'Année. Le Néerlandais a été préféré, au terme du processus de vote, à Tom Brady, Novak Djokovic, Caeleb Dressel, Eliud Kipchoge, et Robert Lewandowski.

"Je suis très heureux, bien sûr, mais cela a représenté beaucoup de travail et d'années de préparation. Je suis incroyablement fier", a-t-il déclaré. "Je rêve de monter sur la première marche du podium et de remporter le championnat depuis que je suis tout petit. J'ai dit à mon père [l'ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen] : Nous y sommes arrivés, c'est pour ça que nous avons travaillé toutes ces années, et maintenant nous en sommes là, tous les deux, avec tous ces souvenirs, toutes ces années de voyages à travers l'Europe, pour atteindre ce but et nous avons réussi. Je suis le premier pilote néerlandais à remporter le Championnat du monde, donc la réaction de la presse et des fans aux Pays-Bas a été fantastique, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Cela représente énormément d'être distingué par ce Prix, l'un des plus prestigieux au monde, donc je suis incroyablement heureux."

C'est la cinquième fois que cette récompense de Sportif de l'Année revient à un pilote de F1, après Michael Schumacher (2002 et 2004), Sebastian Vettel (2014) et Lewis Hamilton (2020, ex-aequo avec Lionel Messi).

Rossi "Icône Sportive"

Verstappen n'est pas le seul représentant des sports mécaniques récompensé puisque Valentino Rossi a reçu le prix de l'Icône Sportive, lui qui a pris sa retraite en fin de saison dernière après 25 ans de carrière, au terme de laquelle il aura remporté neuf Championnats du monde et 115 victoires

"Le fait que ce prix soit remis par des légendes du sport le rend encore plus spécial", a déclaré le Docteur. "J'étais à Barcelone [pour la cérémonie des Laureus Awards] en 2006 et j'y ai rencontré beaucoup de mes idoles, c'était fantastique. J'ai déjà reçu deux prix de l’Académie Laureus, je dois donc remercier tout le monde. C'est super. J'ai de la chance d'avoir pu accomplir beaucoup de choses au cours de ma carrière. Bien sûr, les victoires sont importantes, mais je pense que le plus important est que beaucoup de personnes connaissent le MotoGP et ont commencé à suivre la moto pour moi. C'est le sport que j'aime et j'en suis très fier."

Également nommés, Marc Márquez (Comeback de l'Année) et l'écurie Mercedes en F1 (Équipe de l'Année) n'ont en revanche pas remporté de prix, qui sont respectivement revenus à Sky Brown et à l'équipe de football d'Italie.