Verstappen n'était pas sûr de la stratégie agressive face à Hamilton

Parti en pole, Max Verstappen a perdu les commandes de la course dès le premier virage au profit de Lewis Hamilton. Dans le premier relais, le Néerlandais parvenait à facilement suivre la Mercedes du Britannique en dépit de l'air sale mais ne pouvait pas dépasser en raison de la vitesse de pointe en ligne droite.

Red Bull a alors décidé d'arrêter son pilote un peu plus tôt que prévu, dès le 10e tour, pour jouer l'undercut sur le septuple Champion du monde qui, en réponse, a légèrement allongé son relais pour créer un début d'écart d'usure de pneus.

Cela a permis à Verstappen de prendre la tête par la suite, avant un nouvel arrêt précoce en fin de second relais, dans la 29e boucle, qui a décalé nettement les stratégies des deux hommes puisque le #44 est resté en piste huit tours de plus. Surtout, cela a obligé le #33 à un dernier relais de gestion pour résister au retour de Hamilton.

Et cette fois, malgré de meilleurs pneus et un retour rapide, c'est le pilote Mercedes qui s'est retrouvé coincé dans l'air sale derrière Verstappen, sans possibilité de faire une seule tentative, assurant la victoire du Néerlandais au terme des 56 tours de la course. "Nous avons perdu [la tête] au départ, donc nous avons dû essayer de faire autre chose", a-t-il expliqué après la course.

"Mais l'usure des pneus est assez élevée sur cette piste, donc nous avons effectivement été agressifs. Je n'étais pas sûr que ça allait marcher, mais oui, les derniers tours étaient amusants. Un peu de glisse dans les virages à haute vitesse, mais super content bien sûr de tenir bon."



Grâce à ce résultat, Verstappen mène désormais le championnat des pilotes de 12 points à cinq courses de la fin, et s'est assuré par la même occasion sa première victoire au Circuit of The Americas.

Le top 3 du GP des États-Unis