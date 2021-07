Verstappen "surpris" par sa domination en Autriche

Max Verstappen a remporté de manière écrasante le Grand Prix d'Autriche. En signant la pole position et le meilleur tour et en ayant mené les 71 tours de la course, le Néerlandais n'a laissé que des miettes à ses adversaires. En dépit d'un arrêt supplémentaire, Verstappen a franchi la ligne d'arrivée avec près de 18 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Valtteri Bottas.

À l'arrivée, le pilote n'a eu que des éloges pour son équipe et sa monoplace. "Pour être honnête, c'est incroyable", a-t-il déclaré. "La voiture était sur des rails. Sur chaque jeu de pneus que nous avons chaussé, le pilotage était vraiment agréable. C'est fou, je suis moi-même un peu surpris de la façon dont la journée s'est déroulée. Je ne m'attendais pas à cela. Tout le monde a fait un travail incroyable pour ce résultat."

"Quand le week-end commence et que tout le monde vous voit comme le favori, il n'est jamais facile de décrocher un tel résultat comme nous l'avons fait aujourd'hui. Donc, oui, c'est un superbe travail de toute l'équipe et aussi de Honda. Je pense que sur ces deux semaines, en particulier ici [sur le Red Bull Ring], le package a été incroyable."

Hormis le départ, le seul challenge que Verstappen a dû relever en Autriche a été la gestion du peloton à la fin de la période de Safety Car, intervenu dans le premier tour à la suite de l'abandon d'Esteban Ocon. Comme à son habitude, le Néerlandais a attendu le tout dernier moment pour accélérer, ce qui lui a permis de créer immédiatement un petit matelas d'avance sur Lando Norris, alors deuxième.

"Je devais simplement rester à l'affût au départ pour avoir un peu de marge", a expliqué le pilote Red Bull Racing. "Je savais qu'en roulant vite dans le premier tour ou à la relance, je pouvais faire ma propre course. Vous devez toujours faire ça en étant premier, mais aujourd'hui, ça a été incroyable."

Avec cette victoire, Verstappen a accentué son avance sur Lewis Hamilton au classement général. La quatrième place décrochée par le pilote Mercedes fait passer l'écart entre les deux hommes à 32 points.

