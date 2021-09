Verstappen : Les temps ne sont pas représentatifs

Voir un pilote de F1 néerlandais rouler aux Pays-Bas, les fans oranje attendaient ça depuis 1985. Max Verstappen a repris le flambeau ce week-end en pilotant sa Red Bull RB16B sur le rapide circuit de Zandvoort. Et même si le Néerlandais n'a pas signé le temps le plus rapide lors des deux premières séances d'essais libres, il a passé une agréable journée et a senti le fort soutien des spectateurs, qui se sont déplacés en nombre.

"C'était vraiment agréable de voir [les spectateurs] en orange dans les tribunes et, bien sûr, d'être sur la piste aussi. Elle est assez courte mais il y a beaucoup de virages rapides. C'était une journée amusante", a-t-il commenté.

Deuxième en EL1, derrière Lewis Hamilton, Verstappen n'a pas pu faire mieux que le cinquième temps en EL2. Les premières tentatives de tour rapide du pilote Red Bull ont été avortées en raison d'un trafic dense et d'un drapeau rouge causé par la sortie de piste de Nikita Mazepin. Et selon Verstappen, il y a une grande marge de progression en ce qui concerne le rythme sur les relais les plus courts.

"Nos relais courts ne sont pas très représentatifs, parce qu'après un tour, les pneus chutent un peu [en performance]", a-t-il indiqué. "Nous allons tous travailler sur certaines choses, nous ne sommes pas entièrement satisfaits des relais courts. Les longs relais semblent compétitifs. Donc c'est très important. Mais nous savons aussi que la position de départ ici est primordiale, donc nous allons regarder ce que nous pouvons faire à court terme pour nous améliorer."

"Il y a seulement quelques petites choses que nous devons mieux comprendre pour obtenir un meilleur rythme. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas non plus très représentatif, parce que mon tour était sur un train usé, et je pense que le tour que j'ai dû avorter aurait été assez bon pour prendre la première place."

Le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a révélé que ses deux pilotes étaient beaucoup plus satisfaits de leur rythme sur les longues distances que sur un seul tour chronométré.

"Nous n'avons pas eu ce tour, donc nous ne sommes pas tout à fait sûrs de notre rythme", a-t-il déclaré à Sky Sports au sujet des relais courts. "Nous avons quelques problèmes à régler. La voiture était meilleure sur les longs relais. Max a fait de bons temps, le rythme de Sergio [Pérez] s'est amélioré de manière significative aussi. Je pense que nous devons simplement faire une mise au point."