Le top 10 des pilotes F1 2021 selon les directeurs d'équipe

Dans ce qui est devenu une tradition de longue date, créée par Autosport, chacun des patrons d'écurie de F1 désigne ses dix meilleurs pilotes de l'année écoulée. Les résultats individuels sont tenus secrets – afin que les directeurs d'équipe puissent répondre honnêtement – et le total est calculé selon la structure de points de la F1, qui va de 25 points pour le premier à 1 point pour le 10e. Le classement est ensuite publié par Autosport et Motorsport.com.

Pour la première fois depuis son arrivée en F1, le nouveau Champion du monde Max Verstappen est arrivé en tête, avec 14 points d'avance sur Lewis Hamilton. Les deux pilotes ont dominé le classement d'Autosport ces dernières années, terminant aux deux premières places à chaque fois depuis 2016. Cependant, c'est la première fois que le Néerlandais devance le Britannique.

Derrière Verstappen et Hamilton, Lando Norris s'est hissé à la troisième place du classement à la suite d'une saison extrêmement impressionnante avec McLaren, au cours de laquelle il a notamment décroché sa première pole position au Grand Prix de Russie et est passé tout près de la victoire lors de la même épreuve. Il a terminé dans le tableau des points devant le pilote Ferrari Carlos Sainz et le revenant Fernando Alonso, chez Alpine.

Les neuf directeurs d'équipe qui ont participé étaient Toto Wolff, Christian Horner, Andreas Seidl, Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Fred Vasseur, Franz Tost, Jost Capito et Günther Steiner. Comme souvent, le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, n'a pas pris part au vote.

Le top 10 de la saison 2021 selon les directeurs d'équipe :

Position Pilote Écurie Points 1 Max Verstappen Red Bull 188 2 Lewis Hamilton Mercedes 174 3 Lando Norris McLaren 100 4 Carlos Sainz Ferrari 70 5 Fernando Alonso Alpine 63 6 Charles Leclerc Ferrari 58 7 Pierre Gasly AlphaTauri 56 8 George Russell Williams 44 9 Valtteri Bottas Mercedes 43 10 Esteban Ocon Alpine 41

Palmarès du classement des directeurs d'équipe

Année Premier Deuxième Troisième 2008 Lewis Hamilton Felipe Massa F. Alonso & R. Kubica 2009 Sebastian Vettel Jenson Button Lewis Hamilton 2010 Fernando Alonso Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2011 Sebastian Vettel Jenson Button Fernando Alonso 2012 Fernando Alonso Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2013 Sebastian Vettel Fernando Alonso Kimi Räikkönen 2014 Lewis Hamilton Fernando Alonso Daniel Ricciardo 2015 Lewis Hamilton Sebastian Vettel Nico Rosberg 2016 Lewis Hamilton Max Verstappen Nico Rosberg 2017 Lewis Hamilton Max Verstappen Sebastian Vettel 2018 Lewis Hamilton Max Verstappen Sebastian Vettel 2019 Lewis Hamilton Max Verstappen Charles Leclerc 2020 Lewis Hamilton Max Verstappen Charles Leclerc 2021 Max Verstappen Lewis Hamilton Lando Norris