Verstappen portera toujours le numéro 1 en 2023

Max Verstappen continuera à porter le numéro 1 sur sa monoplace la saison prochaine. Sacré Champion du monde cette année pour la deuxième fois consécutive, il conserve ce choix effectué dès décembre 2021 et laisse toujours de côté son numéro personnel, le 33. Le Néerlandais n'a pas eu l'ombre d'un doute sur cette question : "Pour moi, le numéro 1 est le plus beau à porter pour n'importe quel pilote".

Depuis 2014, les numéros des pilotes sont personnalisés et ne sont plus attribués en fonction du classement du championnat constructeurs de la saison précédente. Chacun choisit un numéro disponible et le conserve tout au long de sa carrière. La seule exception concerne le numéro 1, réservé au Champion du monde en titre, qui a le droit de le choisir ou de ne pas le porter. Cette année, Max Verstappen était le premier à faire le choix du numéro 1 depuis Sebastian Vettel en 2014, déjà chez Red Bull. Par la suite, Lewis Hamilton avait toujours conservé le 44 tandis que Nico Rosberg, sacré en 2016, avait pris sa retraite sans défendre son titre.

Interrogé par Motorsport.com à Abu Dhabi quant à son numéro pour la saison 2023, Max Verstappen a confirmé qu'il garderait le 1 sur sa Red Bull : "Je vais à nouveau utiliser le numéro 1 la saison prochaine. Je pense que c'est le meilleur numéro qui soit pour un pilote de course. Combien de fois a-t-on la chance de piloter avec le numéro 1 dans une carrière en Formule 1 ? On ne sait jamais. Je peux toujours revenir au numéro 33 si je ne suis plus Champion du monde. Mais tant que je serai Champion du monde, j'utiliserai chaque année le numéro 1."

Max Verstappen voit le numéro 1 comme une récompense au terme d'une saison de domination, et espère le conserver aussi longtemps que possible tout en ayant conscience de la tâche difficile qui l'attend. "C'était une saison particulière", dit-il, "non seulement pour moi mais aussi pour l'équipe. On a remporté le titre constructeurs pour la première fois depuis 2013 et c'est évidemment très important pour toute l'écurie. Je pense qu'il sera difficile de faire aussi bien que cette année à l'avenir, et encore plus de faire mieux. L'état d'esprit doit naturellement être de faire mieux chaque saison, mais ça ne sera pas facile après l'année que l'on a connue. On doit donc chérir la manière dont s'est passée l'année 2022 et vraiment profiter de ces moments."

Il y aura en revanche du changement dans les numéros pour la saison 2023 puisque les rookies Nyck de Vries et Logan Sargeant doivent choisir le leur chez AlphaTauri et Williams. Chez McLaren, Oscar Piastri a d'ores et déjà fait le choix du 81. Quant à Nico Hülkenberg, il retrouvera son numéro 27 pour son retour dans la discipline avec l'écurie Haas. Chaque pilote dispose d'un numéro attitré, qu'il conserve également pendant les deux années suivant son dernier Grand Prix avant qu'il ne soit à nouveau rendu disponible.

Propos recueillis par Ronald Vording

