Vainqueur avec panache, Verstappen dédie son succès à Mateschitz

La 13e victoire de Max Verstappen dans cette saison 2022 a sans aucun doute été l'une des plus belles. Au Grand Prix des États-Unis, alors qu'il avait pris les commandes de la course dès le départ et gérait parfaitement son avance sur Lewis Hamilton, le pilote Red Bull Racing est parvenu à surmonter un obstacle de taille, qui a pris la forme d'un arrêt au stand raté, pour aller s'imposer et offrir à son équipe son premier titre constructeurs depuis 2013.

Reparti des stands derrière Hamilton et Charles Leclerc, le double Champion du monde en titre a pris le mors aux dents et a été l'auteur de deux superbes dépassements sur ses adversaires. Et le triomphe du Néerlandais est d'autant plus beau pour Red Bull qu'il fait suite au décès de Dietrich Mateschitz, cofondateur de la marque de boissons énergisantes, annoncé peu avant la séance qualificative. Verstappen et toute l'équipe autrichienne avaient donc particulièrement envie de l'emporter ce dimanche.

"Ça a été difficile. Tout semblait bien parti mais le [deuxième] arrêt au stand a été un peu plus long que ce que nous aurions souhaité, donc j'ai dû me battre pour remonter", a expliqué Verstappen à l'arrivée. "Nous avons tout donné aujourd'hui. C'est un week-end très difficile pour nous, [la victoire] est dédiée à Dietrich, pour ce qu'il a fait pour tout le monde. La seule chose que nous pouvions faire aujourd'hui était de gagner, et même si ça ne se présentait pas très bien près l'arrêt au stand, j'ai tout donné sur la piste et j'ai été à la limite pour remonter."

"[Cette victoire] veut dire beaucoup pour moi, pour l'équipe, parce que [Dietrich Mateschitz] a joué un rôle déterminant... On voulait vraiment faire un bon résultat aujourd'hui, et c'est incroyable [de gagner]."

Ayant rejoint Red Bull en 2014, au cours de sa première saison en monoplace, Verstappen a accumulé 33 victoires, 75 podiums et deux championnats pilotes avec l'équipe autrichienne. À cela s'ajoute désormais un titre constructeurs, remporté ce week-end à Austin, à trois courses du but, compte tenu de l'avance importante dont dispose le taureau rouge sur Ferrari.

"Nous avions une grande opportunité de gagner le championnat des constructeurs ici [à Austin]. Bien sûr, on veut le faire avec style, je pense que ça a été le cas aujourd'hui", a estimé Verstappen, qui est ensuite revenu brièvement sur ses duels avec Leclerc et Hamilton : "De toute façon, c'est un super circuit pour se battre. Si on se fait dépasser dans un virage, on peut répliquer au suivant. C'est vraiment agréable de piloter ici."