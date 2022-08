Verstappen vise au moins le podium malgré sa pénalité

Il se savait exclu de la lutte pour la pole position du Grand Prix de Belgique, mais Max Verstappen a mis un point d'honneur à signer le meilleur chrono des qualifications. Une seule tentative en Q3 aura suffi, démontrant que le leader du championnat sera à surveiller de près dimanche en course, malgré un départ pris depuis la 15e place sur la grille à cause d'une pénalité moteur. Le pilote Red Bull s'est assuré de devancer Charles Leclerc, victime du même sort, et admet viser encore au moins le podium.

"C'étaient des qualifications incroyables, mais tout le week-end aussi je pense, on est dans le coup", confie le Champion du monde. "La voiture a très bien fonctionné et on a juste essayé de l'affiner. Et tout s'est mis en place lors des qualifications. Bien sûr, il fallait être un peu prudent avec la quantité de pneus utilisés, en pensant aussi à demain et en partant derrière, mais je suis très content de mon tour et c'est génial d'être ici. C'est un circuit incroyable, les fans sont incroyables. On doit aller de l'avant. Je pense surtout qu'avec une voiture comme ça, ce serait dommage de ne pas être sur le podium."

Privé de son meilleur atout, Red Bull espérait certainement décrocher la pole position par l'intermédiaire de Sergio Pérez. Le Mexicain également, mais il n'est pas parvenu à battre le chrono de Carlos Sainz, deuxième de la feuille des temps et récipiendaire de la pole abandonnée par Max Verstappen. Le troisième du championnat s'élancera tout de même en première ligne et demeurera l'atout le plus menaçant de son écurie en début de course.

"La deuxième place n'est pas la pire ici", relativise-t-il. "Je pense que si je suis capable de prendre un bon départ face à Carlos, ça peut être différent. Je peux me retrouver de l'autre côté de cette ligne. Alors j'ai hâte d'être à demain. Je pense qu'une superbe course nous attend. Ce sera très important de prendre un bon départ et d'essayer de faire notre course dès le début. Je pense que c'est la clé pour demain."