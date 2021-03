Verstappen : "Sur les données, on peut voir ce que fait Mercedes"

Il aura suffi d'une matinée de roulage perdue à cause d'un problème de boîte de vitesses et d'une sortie de piste inhabituelle de Lewis Hamilton le lendemain : les essais hivernaux de Mercedes ont-ils à ce point viré au cauchemar ? Au-delà de ces deux faits marquants, les pilotes de l'écurie allemande ont insisté sur l'instabilité du train arrière de la W12, voyant leurs propos à chaque fois appuyés par les déclarations publiques alarmistes des ingénieurs. Le tout a contrasté avec trois journées studieuses chez Red Bull Racing, au point de se poser la question du statut de favori. Entre les deux écuries, chacun se renvoie la balle, et l'on a bien compris qu'il s'agissait d'une communication logique, visant à soulager tant que possible une éventuelle pression… ou à l'accentuer dans le camp adverse.

Pour Max Verstappen néanmoins, rien de neuf ! Depuis le week-end dernier, le Néerlandais doit jongler entre la satisfaction visiblement réelle devant le travail réalisé à Bahreïn d'une part, et le refus catégorique d'endosser le costume de favori d'autre part. Interrogé à nouveau en cette fin de semaine, le pilote Red Bull estime qu'il est inutile de s'attarder sur les mésaventures supposées de l'écurie Championne du monde. Que pense-t-il alors de la sortie de piste de Lewis Hamilton samedi dernier ?

"Le vent avait tourné à 180 degrés par rapport à la veille, et dans ce virage, il était de dos", explique-t-il au micro de Ziggo Sport. "On a toujours un peu plus de survirage à cet endroit. Je pense aussi qu'il était en pneus usés. Quelque chose comme ça peut survenir très vite. J'en ai moi-même fait l'expérience pendant les essais hivernaux. Donc je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à en penser. Ils n'ont pas fait de shakedown, donc ils étaient peut-être un peu en retard au début avec les réglages. Car le dernier jour, ça semblait beaucoup plus stable. Donc ils seront au rendez-vous, c'est certain."

Quand ils seront à nouveau devant, ce sera du génie. Max Verstappen

Max Verstappen ne nie pas l'existence des soucis rencontrés par Mercedes, mais il est convaincu que l'écurie de Brackley a choisi d'en faire une opportunité pour mettre la pression sur Red Bull. Il rappelle d'ailleurs qu'il s'agit d'un scénario déjà vu, qui est à ses yeux toujours le même aujourd'hui. Il s'appuie donc davantage sur ce qui a pu être analysé en scrutant les données des uns et des autres.

"Sur les données, on peut voir ce qu'ils font, évidemment", souligne Verstappen. "Ils ont fait leur meilleur tour avec moins de puissance, puis deux tours calmes, et ensuite un tour avec une demi-seconde de plus grâce à la puissance moteur. Ils sont rapides, ça ne fait aucun doute. Mais maintenant que les choses ont été un peu plus difficiles pour eux au début, ils tentent évidemment de nous pousser dans le rôle de favori. Et quand ils seront à nouveau devant, ce sera du génie. Ils ont fait pareil l'an dernier sur certains Grands Prix. Le vendredi ils disaient : 'Oui, Red Bull semble très fort'. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Et puis le samedi ils étaient là, et c'était : 'Oh, merveilleux !'"

"Je ne me vois pas du tout comme un favori. Quand on a été aussi dominateur les sept dernières années et que l'on a une voiture aussi dominatrice… Même avec le pire des fonds plats sous la voiture, ça reste bon. Alors je vois toujours Mercedes comme favori. […] C'est normal qu'ils le soient, non ? Cela fait sept ans de suite qu'ils gagnent tout. Donc je ne me vois pas du tout comme le favori. Mais je suis satisfait de ce que nous avons fait lors des essais hivernaux, et je suis content de l'équilibre de la voiture. Est-ce que ça suffira ? Aucune idée. Nous verrons en Q3."

