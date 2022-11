Mercedes confiera une F1 à Vesti au test d'Abu Dhabi

Frederik Vesti, le Danois vainqueur de course en Formule 2, va prendre part au test des jeunes pilotes avec Mercedes à Abu Dhabi. Ce test se déroulera avec deux voitures par équipe le mardi suivant le GP. Les pilotes titulaires rouleront dans l'une des voitures avec les pneus Pirelli 2023, et les rookies – définis comme ceux qui n'ont pas plus de deux départs en Grand Prix – dans l'autre.

Mercedes disposait une place de rookie disponible car Nyck de Vries a été libéré pour piloter avec AlphaTauri, comme l'a récemment confirmé Franz Tost, le patron de l'équipe de Faenza. Vesti a été annoncé comme pilote junior de Mercedes en janvier 2021, et il est le candidat le plus qualifié dans le programme du constructeur de Stuttgart.

Il est logique de lui donner une chance de piloter la W13, car il a déjà fait un peu de simulateur pour l'équipe de Brackley, et il devrait en faire plus en 2023, puisque De Vries et Stoffel Vandoorne, le pilote de simulateur occasionnel, quittent le giron de Mercedes. Une journée dans la W13 permettra à Vesti d'acquérir une expérience précieuse de la vraie monoplace et l'aidera à établir des corrélations.

Le jeune homme de 20 ans a un CV intéressant. Star du karting, il a rapidement progressé en Formule Ford danoise et dans les séries F4 danoise et ADAC, terminant quatrième de cette dernière en 2018.

Frederik Vesti, ART Grand Prix

Il a remporté le premier Championnat d'Europe de Formule Régionale en 2019 avec Prema, avant de passer en FIA F3 avec la même équipe en 2020, en tant que coéquipier d'Oscar Piastri et Logan Sargeant. Cette année-là, il a remporté trois victoires et a terminé quatrième du championnat derrière Piastri, Théo Pourchaire et Sargeant.

Après avoir obtenu le soutien de Mercedes, il est passé chez ART pour sa deuxième saison de F3 en 2021. Ce fut une saison moins fructueuse dans l'ensemble avec une seule victoire, bien qu'il ait de nouveau terminé quatrième au championnat.

Cette saison, il est passé en F2 avec ART. Il a remporté la course sprint de Bakou et a jusqu'à présent enregistré quatre autres podiums, avec notamment des deuxièmes places dans les épreuves sprint et longue de Monza le mois dernier. Avant la finale d'Abu Dhabi, il occupe la huitième place du championnat et n'est qu'à neuf points de la quatrième place.