Vettel dirait "oui" à Red Bull s'il recevait une offre

Le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel est libre pour la saison 2021 après l'annonce par Ferrari de sa non-reconduction au-delà de son contrat actuel. L'Allemand n'a pas encore tiré un trait sur le fait de rester en Formule 1 et a donc entamé des discussions informelles avec Renault. Cependant, le choix de l'écurie française s'est porté sur Fernando Alonso.

"Oui, j'ai [discuté avec Renault], mais évidemment jamais de façon suffisamment concrète, fondamentale, ou lors de véritables négociations", a expliqué Vettel en conférence de presse ce jeudi, avant le Grand Prix de Styrie. "Comme vous l'avez vu également, ils ont choisi d'aller dans une autre direction. Ça ne change pas grand-chose pour moi. Ça dépend vraiment de ma décision, que je ne suis pas pressé de prendre dans les jours qui viennent. Je veux prendre le temps pour me décider."

Quand Motorsport.com lui a demandé s'il envisageait une retraite de la F1 ou une année sabbatique, Vettel a répondu : "Tout est une option pour l'instant : continuer, faire une pause ou prendre ma retraite. Mais, comme j'ai dit, je n'ai pas encore pris de décision. Cela dépend des options disponibles. Ce n'est pas un secret que je suis un compétiteur. J'ai beaucoup accompli dans cette discipline, et je suis intéressé par le fait d'en accomplir davantage, pas seulement de participer. Nous verrons ce qui se passera et nous agirons en conséquence."

"Une voiture dans laquelle vous pouvez gagner des courses"

La question d'un retour éventuel chez Red Bull Racing semble avoir pris de la consistance puisque, selon les informations de Motorsport.com, Dietrich Mateschitz, le grand patron de la marque Red Bull, y serait favorable. Vettel a remporté avec l'écurie autrichienne ses quatre titres mondiaux et 38 succès et, même si cela irait contre la politique habituelle de gestion des pilotes, Milton Keynes est peut-être le point de chute le moins irréaliste parmi les structures de pointe, le duo Mercedes semblant plus que jamais en passe d'être reconduit.

Apparu cette semaine aux côtés de Max Verstappen et Christian Horner dans une émission sur la chaîne autrichienne de Red Bull, Servus TV, Vettel assure que cela n'avait "rien à voir" avec les rumeurs actuelles. Il a toutefois clairement indiqué que si une offre était formulée, il l'accepterait. "C'est une équipe très forte, je sais à quel point ils sont fort par rapport au passé. Je sais pourquoi ils étaient forts à l'époque, et ils sont toujours un prétendant. C'est une voiture dans laquelle vous pouvez gagner des courses, donc c'est sûr que ce serait intéressant. Comme je l'ai dit, c'est une voiture gagnante, et comme je l'ai dit auparavant, je suis là pour courir et pour gagner. Donc la réponse [à une offre de Red Bull] serait probablement 'oui'."

