Vettel : Alonso "un peu agressif" en fin de course à Suzuka

Alors qu'il se naviguait en septième place et semblait bloqué derrière Sebastian Vettel, Fernando Alonso a fait le choix de chausser un train de pneus intermédiaires neufs dans la dernière partie de course du Grand Prix du Japon 2022. Cette décision, qu'il a été l'un des seuls à prendre, lui a permis d'afficher un meilleur rythme que ses rivaux dans les derniers tours et de reprendre aisément toutes les positions cédées lors du passage par les stands.

Vettel était justement le dernier pilote atteignable par Alonso. Dans l'ultime boucle, le pilote Alpine a plongé autoritairement à l'intérieur sur l'Allemand à la chicane, mais ce dernier a résisté pour maintenir son avantage dans la seconde partie de ce dernier enchaînement. Les deux hommes ont ensuite réaccéléré jusqu'à la ligne d'arrivée en étant côte à côte, l'Aston Martin maintenant par l'extérieur un avantage de 0"011 (soit environ un mètre).

"Eh bien, c'était très, très serré", a déclaré Vettel à propos de cette lutte finale avec Alonso. "Je dirais qu'il a été un peu agressif. Mais oui, il y a eu un peu de confusion parce que j'ai perdu la radio et j'ai regardé le panneau des stands, et je pense que la direction de course a changé d'avis sur la durée de l'épreuve, et je ne savais pas. Je pense que nous nous en sommes sortis."

Vettel et Alonso côte-à-côte dans la ligne droite de départ/arrivée, ce n'était pas inédit lors de cette course puisqu'au moment du départ arrêté, en tout début d'épreuve, les deux multiples Champions du monde sont même entrés en collision à l'abord du premier virage. Ce contact a envoyé l'Aston Martin en tête-à-queue dans les graviers, avant qu'elle puisse repartir sans trop de dégâts. Retombé loin dans le peloton, Vettel a alors eu les coudées franches et peu à perdre au moment de la relance, ce qui l'a poussé au pari des pneus intermédiaires alors que l'ensemble du peloton était chaussé de pneus pluie.

Concernant l'incident du premier tour, il a expliqué : "Nous nous sommes touchés. Je suis passé à gauche parce qu'il avait pris un mauvais départ, et que j'avais pris un bon départ. Ensuite, j'ai eu beaucoup de patinage et de l'aquaplaning et j'ai en quelque sorte perdu la voiture ; puis je l'ai touché, et j'ai totalement perdu la voiture. Mais on a fait une belle remontée en fin de compte."

Sebastian Vettel et Fernando Alonso

Le quadruple Champion du monde a reconnu que la possibilité d'un passage précoce aux intermédiaires lors du restart avait été envisagée avec son écurie durant le drapeau rouge. "Oui, nous en avons parlé avant. L'équipe a mis quelque chose au point. Et j'ai évidemment pris la décision [finale] en jaugeant les conditions [de piste], mais ça a très bien fonctionné."

Cette sixième place de Suzuka s'ajoute à la septième position acquise du côté de Singapour pour Vettel, qui se réjouit bien sûr d'avoir obtenu un nouveau résultat solide pour ce qui devrait être son tout dernier Grand Prix du Japon sur un circuit auquel il avait déjà fait d'émouvants adieux la veille. "Oui, nous avons tiré la voiture vers le haut, là où elle n'est probablement pas à sa place. On a même séparé les Alpine [Esteban Ocon a terminé quatrième, ndlr], qui sont beaucoup plus rapides que nous, mais on a réussi à tenir le coup, donc j'ai vraiment savouré ce week-end. Et j'aime tout de cet endroit."

À la question de savoir si le fait d'obtenir de bons résultats au cours de ses dernières courses en F1 était une bonne chose afin de contredire toute idée de relâchement, il a répondu : "Honnêtement, dans l'ensemble, ça n'a pas d'importance. Cela n'a d'importance que pour moi. Je veux dire, je vis évidemment pour les résultats et la victoire, et je l'ai fait toute ma vie. Ce sera différent, mais je suis heureux d'avoir réalisé de belles choses ici en particulier."