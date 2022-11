Vettel : "Aucune raison" de ne pas aider Aston Martin avant de partir

L'heure de la retraite a bientôt sonné pour Sebastian Vettel. Au soir du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui aura lieu le 20 novembre, l'Allemand sera officiellement un ancien pilote de Formule 1, lui qui a choisi de raccrocher le casque cette année, après 16 saisons passées en catégorie reine.

D'aucuns auraient pu imaginer Vettel lever le pied pour les dernières dates de sa tournée d'adieu mais cela ne s'est pas produit : avec un pilotage combatif, marqué par un festival de dépassements au Grand Prix des États-Unis, le pilote Aston Martin a prouvé qu'il souhaitait s'en aller par la grande porte. Et c'est aussi le cas en coulisse, puisque Vettel continue d'aider l'écurie britannique à améliorer son package en préparation de la saison 2023, qui se fera sans lui.

"[Je donne] tout ce que j'ai, je n'ai aucune raison de retenir quoi que ce soit", a-t-il ainsi rétorqué lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur son niveau d'implication en interne. "Je ne change pas [d'équipe], je ne vais nulle part, donc je dis ce que je pense. Rien n'a changé par rapport à l'année dernière."

"Évidemment, nous ne parlons pas [du développement pour 2023] pendant un week-end de Grand Prix mais nous connaissons les points faibles de cette saison et l'équipe essaie de les corriger pour l'année prochaine."

Vettel avait cumulé 15 points en première partie de saison, avant d'annoncer sa retraite. Depuis, sur une période plus courte, l'Allemand a ajouté 21 unités à son compteur et gagné trois positions au classement général. Le score du pilote Aston Martin aurait même pu être plus élevé sans un arrêt au stand mal exécuté au Grand Prix des États-Unis alors qu'il se battait pour une place dans le top 5.

Malgré ce regain de forme, qui tranche nettement avec les nombreuses déceptions du début d'année, Vettel a affirmé qu'il n'avait jamais remis en question sa future retraite.

"J'ai longuement réfléchi à cette décision, selon de nombreux points de vue", a-t-il expliqué. "Je trouve un peu triste que l'on ait tendance à changer autant d'avis [sur l'analyse des performances] aujourd'hui. Je vois les avantages à avoir des émotions oscillantes plutôt que plates, mais je pense qu'en général, les jugements sont un peu trop rapides."

"Nous créons tout un battage médiatique et, trop rapidement, nous créons une sorte d'énorme... je ne veux pas dire déception, pas par rapport à ma situation actuelle. J'ai évidemment apprécié les dernières courses, peut-être plus qu'en milieu de saison, mais elles n'ont aucun poids sur [ma] décision. C'est plutôt un superbe rappel de pourquoi j'aime tant ce sport, pourquoi j'aime tant la course. J'ai fait de grandes courses et je les ai vraiment appréciées, mais j'ai aussi fait des courses que je n'ai pas beaucoup appréciées et où, après cinq tours, je souhaitais voir le drapeau à damier. Il faut donc toujours trouver la motivation dans tout ça et s'accrocher."

Avec Alex Kalinauckas