Vettel : La saison 2022 sera un vrai test pour Aston Martin

Alors qu'Aston Martin vient de lever le voile sur sa nouvelle monoplace, l'AMR22, dans l'usine de Gaydon, Sebastian Vettel s'est confié sur ses ambitions pour sa deuxième saison au sein de l'écurie britannique. L'an passé, le pilote allemand est certes monté sur le podium en Azerbaïdjan et, avant disqualification, en Hongrie, mais il a passé la plupart de son temps dans le ventre mou du peloton, conséquence de l'arrêt prématuré du développement de l'AMR21.

Mais avec l'arrivée d'un nouveau Règlement Technique et de monoplaces révolutionnaires conçues sous un budget limité, tout porte à croire que la saison 2022 sourira davantage à Aston Martin. "À ce stade [de l'année], tout le monde espère être devant", a indiqué le quadruple Champion du monde. "Si vous regardez le podium, il sera toujours le même cette année, donc il n'y a de la place que pour une seule [équipe]."

"Mais nous espérons être dans une bien meilleure forme que l'an passé. Cette année, nous pouvons développer la voiture, ce que nous n'avons pas fait l'an passé pendant plus des trois quarts de la saison, probablement. Donc ce sera très différent. Évidemment, l'an passé, nous savions dès le début que ce serait une saison longue et difficile. Nous espérons donc que [la saison 2022] sera meilleure."

Sebastian Vettel

Depuis son rachat par Lawrence Stroll, l'équipe Aston Martin a subi une transformation spectaculaire. Dernièrement, la direction a été remaniée pendant l'intersaison avec le départ d'Otmar Szafnauer et l'arrivée de Mike Krack au poste de directeur d'équipe.

Interrogé par Motorsport.com sur le potentiel danger que représente une expansion rapide pour une équipe ayant toujours bien performé avec des moyens limités, Vettel n'a pas montré de signes d'inquiétude : "Je pense que la vérité est que l'équipe s'agrandit, évidemment. Un remaniement de la direction est toujours un petit contretemps ou bouleversement, et il faudra du temps pour surmonter cela. Mais j'espère que nous réussirons à nous en sortir et, malgré notre croissance, à nous alléger ou être plus efficace dans notre manière de travailler."

"Je pense que cette année sera un vrai test pour nous et nous verrons à quel point nous serons bons. Parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons rien montré l'an dernier parce que nous ne nous sommes pas concentrés sur la production d'améliorations [sur la voiture]. Alors que cette année, tout tourne autour du [nouveau] règlement, des voitures de [2022] – ou de cette génération de voitures – et nous serons en mesure de montrer ce que nous pouvons réaliser. Et nous devons être jugés sur cette base."