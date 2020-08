Vettel toujours sans réponse et encore éliminé en Q2

Pour la troisième fois de la saison, Sebastian Vettel a été éliminé en Q2 des qualifications, pour 0"002. Ce nouveau revers, alors que Charles Leclerc s'est hissé dans le top 10, intervient juste après le changement de châssis décidé par la Scuderia Ferrari après avoir détecté un "petit défaut" sur le précédent utilisé par l'Allemand.

Le quadruple Champion du monde rencontre pourtant toujours des difficultés au volant d'une SF1000 qui ne lui apporte pas toute la confiance nécessaire. "Le premier secteur était bon, mais ensuite, dans le secteur intermédiaire, la voiture a commencé à être de plus en plus nerveuse", a expliqué Vettel après les qualifications.

"J'ai eu du mal en particulier dans le virage 7, en perdant l'arrière à mi-virage, il était donc difficile de juger de la vitesse à emmener. Le virage 5 a également été très délicat pour moi cet après-midi. C'est le secteur du milieu, et dans le dernier secteur, ça s'est amélioré vers la fin, mais c'est toujours très délicat de trouver le bon équilibre. C'était l'une des meilleures séances du week-end, mais elle n'était manifestement pas encore assez bonne."

Quand il lui est demandé si le changement de châssis a amélioré les choses, Vettel reconnaît que son roulage reste fait "de hauts et de bas". "Il y a des choses auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. Mais j'essaie de faire tout ce que je peux, et d'ignorer tout ce qui pourrait ne pas être bon, et de faire du mieux que je peux. C'est tout ce que je peux faire pour le moment."

Leclerc n'a de son côté pas pu faire mieux que neuvième et subit également une SF1000 difficile à piloter, avec beaucoup de sous-virage. "Je n'étais tout simplement pas content de la voiture aujourd'hui. Ce matin je l'étais, le début des qualifications était bon, mais ensuite ça s'est écroulé, session après session en qualifications."

"Il n'y avait pas assez d'avant pour faire tourner la voiture. Nous avons perdu pas mal de temps à cause de cela, donc maintenant nous devons comprendre pourquoi cela s'est produit. C'est quelque chose que nous avons régulièrement avec cette voiture, qui se débat avec l'avant en milieu de virage. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de solutions."

Related video