Vettel : Mieux vaut "prendre le bus touristique" pour préparer Monaco

Les Formule 1 sont de plus en plus lourdes, en témoigne leur évolution en moins de dix ans. Les monoplaces de la catégorie reine du sport automobile sont passées de 642 kg sur la balance en 2013 à 798 kg cette saison, trois kilos de plus que ce qui était initialement prévu – le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a ratifié cette augmentation supplémentaire dans un contexte où la plupart des écuries peinent à atteindre le poids minimal.

Devant composer avec des bolides moins vifs en conséquence, les pilotes étaient à la peine dans les virages lents lors des essais hivernaux et des premières courses, ce qui est de mauvais augure en vue du Grand Prix de Monaco. D'autant que pour préparer la course qui aura lieu dans les rues de la Principauté, les simulateurs ne sont manifestement pas d'une grande aide.

"Il vaudra mieux prendre le bus touristique que faire du simulateur avant la course pour se préparer !", a plaisanté Sebastian Vettel, pilote Aston Martin, avant d'ajouter : "La voiture est bien plus lourde. C'est juste plus d'inertie, plus de poids. Par conséquent, le pilotage doit être adapté."

Charles Leclerc, lui, a grandi dans les rues de Monaco mais n'y a pas eu énormément de réussite depuis le début de la carrière en sport automobile puisqu'il n'a jamais vu le drapeau à damier en cinq courses, malgré une pole position en Formule 1 l'an dernier. Son verdict est similaire.

"Ce sera très compliqué", a estimé Leclerc. "Nous avons évidemment gagné pas mal d'appui, nous aurons beaucoup d'appui dans les virages rapides, mais à Monaco il n'y en a pas beaucoup, et les virages lents sont très compliqués. On sent le poids de la voiture. Elle est plus raide par ailleurs. Ça va donc être dur."

Quant à Esteban Ocon, il n'a pas manqué de rappeler qu'avec des roues plus grandes surmontées de nouveaux appendices, la visibilité pourrait poser problème. "Peut-être que la visibilité va être délicate à Monaco car les pneus sont plus haut sur les côtés. Se rapprocher des rails sera donc plus dur. Mais une fois que nous nous y ferons, je pense que ça ira", conclut le tricolore.

