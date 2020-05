Carlin conseille à Vettel de prendre une année sabbatique

L'annonce par Ferrari du départ de Sebastian Vettel au terme de la saison 2020 a précipité plusieurs mouvements du côté des transferts, mais il place surtout l'un des meilleurs pilotes de la F1 sur le marché pour 2021, alors que plusieurs équipes cherchent encore une recrue. Une des options possibles est Mercedes, en cas de départ de Lewis Hamilton, ou même pour faire équipe avec le sextuple Champion du monde. Le nom de Renault est aussi évoqué pour Vettel.

Trevor Carlin juge cependant que ce serait une erreur pour l'Allemand d'aller dans une équipe du milieu de plateau, et il lui conseille tout simplement de rester sur la touche en 2021. "Je pense que la pire chose qu'il puisse faire serait de piloter pour une équipe qui ne fasse pas partie des trois meilleures", a déclaré le patron d'écurie à Sportsmail. "Je ne pense pas que ce serait sage pour lui de faire cela. Il a un bel héritage dans ce sport, c'est un vainqueur qui a prouvé sa valeur, un champion, et il n'a pas besoin de le faire pour l'argent. Il est assez jeune pour prendre une année sabbatique et voir ce qui se passera."

Carlin compare cette éventualité au retour de Michael Schumacher en Formule 1 avec Mercedes. Le septuple Champion du monde, et mentor de Vettel, avait décidé de sortir de sa retraite après trois saisons passées en coulisses pour rejoindre Ross Brawn dans la toute nouvelle équipe née des cendres de Brawn GP, et qui marquait le retour en F1 du constructeur. Mais au terme de trois saisons difficiles, ponctuées seulement par une pole position (retirée sur tapis vert) et un podium, Schumacher avait été remercié et ce retour est considéré comme un échec pour un pilote à la carrière aussi riche en succès.

"Je trouve cela triste à voir", poursuit Carlin. "Voir quelqu'un qui a fait un travail si brillant lorsqu'il était au maximum de ses capacités naviguer en retrait. C'est un peu comme lorsque Michael Schumacher est allé chez Mercedes en 2010. Ça sonnait faux. Je n'étais pas à l'aise en regardant cela. C'était une erreur, ce qu'a fait Michael, et je pense que ça serait une erreur si Sebastian faisait quelque chose de similaire."