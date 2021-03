Vettel aura un casque rose pour la bonne cause

Recrue vedette de la nouvelle entité Aston Martin, Sebastian Vettel portera cette année un casque rose. Le quadruple Champion du monde a signé un contrat pour devenir ambassadeur de BWT, entreprise spécialiste du traitement de l'eau qui a finalement prolongé son partenariat avec l'ex-écurie Racing Point, dont elle était ces dernières années le sponsor titre.

Même s'il a toujours été adepte des changements de casque, sauf quand le règlement les interdisaient, Sebastian Vettel a très souvent opté pour la couleur blanche, notamment au cours de sa carrière chez Ferrari. Le drapeau allemand figurait aussi en bonne place sur le heaume depuis 2015. Néanmoins, en marge des essais, il a dévoilé un casque qui traduit une toute nouvelle approche, ses couleurs nationales virant également au rose.

Vettel s'est engagé avec la firme autrichienne BWT pour en porter les couleurs, qui sont devenues très discrètes sur la monoplace à la robe vert anglais, avec seulement quelques subtiles touches de rose. L'accord passé avec le pilote allemand permet ainsi au sponsor de gagner fortement en visibilité sur les Grands Prix. Ce casque arbore à l'arrière le slogan "Change the world, sip by sip" (Changez le monde, gorgée par gorgée), alors que BWT fait la promotion de ses produits pour mettre fin à l'utilisation des bouteilles plastiques.

"Le futur est important et nous devons faire de notre mieux afin de protéger la planète pour nos enfants et pour les jeunes générations", explique Vettel. "Nous partageons tous cette responsabilité et si nous sommes unis, nous pouvons faire la différence. En tant que pilote de Formule 1, je pense que c'est une bonne chose de s'exprimer sur ce sujet et de faire entendre ma voix. Je suis ravi d'avoir trouvé en BWT un partenaire qui partage la même perspective et les mêmes objectifs. En réduisant la quantité de déchets plastiques, nous pouvons rendre le monde un peu meilleur, gorgée par gorgée."

Cette initiative de Vettel et BWT trouvera de l'écho dès cette année dans le paddock, où la Formule 1 a décidé de supprimer l'utilisation des bouteilles plastiques dans le cadre de ses efforts pour l'écologie.