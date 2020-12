EL3 - Verstappen leader, Gasly dans le top 3

Soixante minutes, c'est ce dont disposent les pilotes ce samedi pour parfaire leur ressenti de la piste ovale de Bahreïn et mettre au point leurs réglages avant les qualifications du Grand Prix, se tenant à partir de 18h00, heure française. Du roulage que le plateau n'est pas particulièrement pressé de faire durant le premier quart d'heure, au cours duquel les autos demeurent calmement dans les garages. Seule exception : le débutant Pietro Fittipaldi, remplaçant de Romain Grosjean ce week-end, qui place ainsi la Haas #51 comme la première machine à signer un chrono lors de cette séance.

Il faut ainsi attendre que le compteur n'annonce plus que 45 minutes de séance pour voir la piste s'animer de plusieurs monoplaces, dont celle de Ricciardo qui signe un premier temps de 55''311 en pneus durs, avant d'être délogée des commandes par la Ferrari de Leclerc (55''253). Peu avant la mi-séance, c'est la Mercedes de Bottas qui prend la place habituellement réservée aux machines de Brackley, en pneus tendres : 55''010 : toute amélioration devra désormais se trouver dans les 54''.

Déterminé à retrouver les avant-postes après avoir été en retrait de George Russell successivement du fait d'avoir endommagé son fond plat en EL1, puis d'avoir dépassé les limites de la piste sur son tour le plus performant en EL2, Valtteri Bottas enfonce le clou avec détermination en tournant cette fois une demi-seconde plus vite et plaçant un 54''523 avant de rejoindre les stands.

Les difficultés se poursuivent pour Vettel

Après n'avoir roulé qu'avec les pneus durs en première partie de séance et signé qu'un 17e chrono, Sebastian Vettel s'élance sur une piste très calme avec un train de pneus tendres rutilants. En délicatesses avec ce tracé depuis le début du week-end, l'Allemand établit un second chrono sur son premier tour lancé, à 335 millièmes de Bottas. La tentative suivante du #5 se concentre sur une évaluation de ce qui pourrait être la stratégie adoptée en qualifications : deux tours "lents" de mise en condition des enveloppes pneumatiques et du rendement optimal de la batterie de l'auto, avant une attaque à pleine charge sur le troisième. Le résultat n'est guère convainquant. Dans le même temps, une nouvelle mise en marche du clan Mercedes voit Bottas faire de nouveau tomber la marque, cette fois en 54''270, et Russell reprendre la seconde position. Les Ferrari sont désormais à 0''584 (Leclerc) et 0''586 (Vettel), devancées par la McLaren de Norris et l'Alfa Romeo de Giovinazzi. Pour Vettel, cependant, les chronos deviennent soudain une préoccupation bien secondaire : Ferrari décide d'opérer un changement d'unité de puissance de précaution sur la monoplace du quadruple Champion du monde en fin de séance. L'allure du week-end du #5 vient de changer drastiquement.

Dix dernières minutes encombrées sur le circuit verront les pilotes réaliser des améliorations de toutes parts, mais tout de même encore loin de l'intensité annoncée des qualifications. Verstappen place temporairement sa Red Bull aux commandes en 54''064, tandis que Ricciardo endommage le fond plat de sa Renault en escaladant un vibreur à pleine vitesse.

Comme à sa bonne habitude, Max Verstappen s'est affiché comme le premier rival des Mercedes sur la feuille des temps. Derrière, chaque centième de seconde compte, parmi un plateau habituellement déjà très resserré et particulièrement compact sur le court tracé avalé en moins d'une minute, le plus bref de l'Histoire de la F1. Beau tir groupé des Français du plateau, avec Gasly troisième et Ocon quatrième.