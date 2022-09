Vettel critique la Formule E, Di Grassi l'accuse de greenwashing

Sebastian Vettel ne sera plus en Formule 1 à l'issue de la saison 2022. Le pilote Aston Martin et quadruple Champion du monde de la catégorie reine a choisi de prendre sa retraite, mettant fin à une carrière de 15 ans en F1, or le chemin qu'il empruntera à l'avenir n'est pas encore connu.

Si Vettel venait à rester impliqué dans la compétition automobile, le Championnat du monde de Formule E, où roulent des monoplaces électriques, pourrait être une possibilité compte tenu de ses récentes prises de position sur l'écologie et l'environnement. Néanmoins, l'Allemand ne semble pas être convaincu par la discipline.

Interrogé par Zeit au sujet d'une arrivée en Formule E en tant qu'ambassadeur, Vettel a répondu : "Je ne veux pas être une mascotte et je ne veux pas utiliser mon visage pour quelque chose qui ne me convainc pas totalement. Je ne comprends pas le but de la [Formule E]. La technologie des batteries qui est développée n'a rien à voir avec celle qu'une voiture normale pourrait utiliser. Ce n'est pas bon pour l'environnement si les batteries sont rechargées non pas avec des énergies renouvelables mais avec des combustibles fossiles."

Les commentaires de Vettel sont arrivés jusqu'aux oreilles de Lucas di Grassi. Le champion 2016-17 de Formule E, qui a également participé à toutes les épreuves du championnat depuis sa création, a défendu l'impact de la Formule E sur l'industrie automobile et en a profité pour tacler le pilote allemand.

"Si Vettel ne veut pas venir en Formule E, c'est son choix, bien que ce soit le deuxième championnat monoplaces le mieux payé au monde, encore loin des meilleurs salaires de la F1", a écrit di Grassi sur Twitter. "Maintenant, dire que la technologie des monoplaces est peu utile pour l'avenir de l'automobile... Soit [il] n'a aucune idée de ce dont il parle, soit [il] essaie délibérément d'induire le grand public en erreur."

Lucas di Grassi est l'un des plus fervents défenseurs de la Formule E.

"Et/ou tous ces trucs verts qu'il fait ces derniers temps – ramasser les ordures, faire du vélo, etc – c'est complètement du greenwashing, [ce ne sont] pas ses convictions. Donc, qu'il aime ou non [la Formule E], il devrait montrer son soutien. C'est tout."

En accusant Vettel de greenwashing, Di Grassi estime donc que ses actions ne sont pas sincères et font partie d'une stratégie marketing pour améliorer l'image de l'Allemand ou de son équipe. Des accusations auxquelles ni Vettel ni Aston Martin n'a encore répondu.

Interrogé à Zandvoort sur son avenir, avant la publication du tweet de Di Grassi, Vettel expliquait que sa saison 2023 pourrait être marquée par le calme : "Je pense que, pour l'instant, ça peut sembler ennuyeux mais j'ai hâte d'avoir le temps de penser à tout, et d'avoir le temps de lever le pied. Je veux dire, de ce dont je me souviens, c'est le rythme que j'ai toujours connu."

"J'ai hâte d'avoir un peu d'espace et de temps, mais je me connais aussi. Je sais que je suis motivé et que je n'arrive pas à rester immobile longtemps. Je suis donc certain que quelque chose va se présenter mais je verrai ce qu'il en est. J'ai la Race of Champions en janvier, donc le début [d'année] sera similaire et le reste différent."