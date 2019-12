Critique envers lui-même, Vettel a fait preuve d'honnêteté

À l'arrivée du dernier Grand Prix de la saison, dimanche à Abu Dhabi, Sebastian Vettel a immédiatement basculé dans l'autocritique. Estimant qu'il devait "faire mieux" et qu'il n'avait pas réalisé une "super année", le quadruple Champion du monde a refusé de se voiler la face. Cinquième du championnat pilotes, battu par son nouveau coéquipier Charles Leclerc, l'Allemand a réalisé sa moins bonne saison depuis son arrivée chez Ferrari en 2015, même s'il a remporté un Grand Prix.

Lire aussi : Vettel s'amuse des rumeurs au sujet de sa retraite

Interrogé plus à froid sur la spontanéité avec laquelle il avait reconnu son manque de performance global, Vettel assure qu'il a simplement fait preuve de franchise et que ses déclarations n'avaient rien à voir avec un éventuel coup de fatigue, légitime en fin de saison.

"Je pense juste avoir été honnête", explique-t-il. "Je n'ai pas toujours eu l'impression d'avoir fait ce que je pouvais. Je pense être là depuis suffisamment longtemps et être suffisamment honnête pour l'admettre, alors je crois qu'ici et là j'aurais dû faire mieux. Je sais que je peux faire plus de mon côté, donc je regarde vers moi-même en priorité, pour corriger tous les points qui doivent l'être selon moi. Je pense qu'il y a des choses que je peux mieux faire, je le sais. C'est la première chose que j'analyse, et j'essaierai évidemment de faire mieux l'année prochaine."

"Quelques erreurs que je n'aurais pas dû faire"

Déjà critiqué en fin d'année dernière pour sa propension à commettre des erreurs en piste, Vettel s'est à nouveau mis à la faute à plusieurs reprises en 2019. Il y a eu le tête-à-queue à Bahreïn alors qu'il luttait face à Lewis Hamilton, la sortie de piste rattrapée mais pénalisée au Canada lui ayant coûté la victoire, l'accrochage avec Max Verstappen à Silverstone, ou encore le tête-à-queue à Monza. Le pilote Ferrari ne pense pas avoir besoin de remettre en cause toute son approche, mais se dit conscient des points à améliorer.

Sebastian Vettel en tête-à-queue lors du GP d'Italie.

"C'est toujours dans les détails, les petits ajustements, donc il n'y a rien d'énorme ou de majeur", tempère-t-il. "Je n'ai pas besoin de piloter différemment, je sais comment piloter et nous travaillons tous ensemble pour tenter d'améliorer la voiture afin de la rendre plus rapide. Mais comme je l'ai mentionné auparavant, il faut toujours commencer par soi-même. Je ne fais pas la même chose qu'il y a dix ans, j'ai évolué, positivement je pense. Cependant, il y a des choses pour lesquelles on a toujours le sentiment de pouvoir faire mieux."

Outre l'autocritique sur ses erreurs et son niveau personnel, Vettel se doit également de rappeler que le début de saison de Ferrari n'a pas été à la hauteur. Malgré des essais hivernaux prometteurs, la monoplace de Maranello n'a presque jamais permis à ses pilotes de concurrencer les Mercedes durant la première partie de championnat.

"Nous avons passé la première partie de l'année à essayer de comprendre où nous manquions de performance, à essayer de trouver des réponses précises, de trouver ce qui manquait à la voiture, à tenter beaucoup de choses", souligne-t-il. "Ici et là, je crois que nous aurions pu nous concentrer davantage sur la performance du jour. Mais ça fait également partie du processus. Ce n'est pas énorme, mais j'ai le sentiment que dans la manière donc je pilotais parfois, j'ai commis quelques erreurs que je n'aurais pas dû faire. Concernant l'approche et tout le reste, il peut y avoir des petites choses à faire."