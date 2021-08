Vettel "déçu" de finir derrière Ocon

Après que le carambolage du départ ait éliminé la plupart des hommes de tête et que le poleman Lewis Hamilton ait pris la mauvaise décision en restant en piste à la relance de la course, Sebastian Vettel s'est retrouvé en tête-à-tête avec Esteban Ocon dans une lutte improbable pour la victoire. Tout après tour, le quadruple Champion du monde a mis la pression sur le Français, ne lui laissant jamais plus de trois secondes d'écart.

Même si l'Aston Martin semblait plus performante que l'Alpine, le sinueux tracé du Hungaroring n'a pas facilité les tentatives de dépassement de Vettel, portées après son arrêt au stand et lorsqu'Ocon dépassait des retardataires. En quête d'une première victoire avec Aston Martin, Vettel a dû finalement se contenter d'une deuxième place hautement frustrante. "Je suis un peu déçu parce que je sentais que j'étais un peu plus rapide", a pesté Vettel en sortant de sa voiture.

Bien qu'il ait remporté 53 Grands Prix de F1 et occupé la tête pendant 3499 tours, Vettel n'a pas été en mesure de faire fléchir Ocon, 24 ans, qui n'avait jamais mené une course avant ce week-end ! "Esteban n'a pas fait une seule erreur et je n'ai pas été assez proche. Ce n'est pas une piste facile pour dépasser, donc j'ai vraiment attaqué très, très fort mais [Ocon] a résisté. Il mérite absolument sa première victoire. C'est un excellent résultat pour nous, mais quand c'est aussi serré, c'est sûr que vous visez plutôt la victoire que la deuxième place."

"Je pense que nous étions très proches d'Esteban au niveau du rythme, j'ai essayé de le pousser à la faute. C'est tellement difficile de rester proche dans le deuxième secteur. Sinon, je pense que j'aurais pu tenter quelque chose. Mais il s'est bien défendu et n'a commis aucune erreur."

Seulement dixième sur la grille de départ, Vettel ne doit sa remontée fulgurante qu'à un mauvais envol à l'extinction des feux. En effet, le pilote Aston Martin a assuré que s'il avait pris un départ correct, il aurait fini à pied, quelques mètres plus loin ! "J'ai pris un très, très mauvais départ, mais je me suis retrouvé au meilleur endroit possible", a-t-il ajouté. "Beaucoup de choses se sont passées devant moi. J'ai pris mon temps, je suis resté à l'intérieur et je me suis retrouvé à l'avant du peloton, donc cela nous a vraiment aidé aujourd'hui."