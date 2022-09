Vettel critique la F1 pour la démonstration aérienne de Monza

Les démonstrations aériennes en préambule des Grands Prix n'étaient par le passé pas rares, et particulièrement du côté de Monza lors des GP d'Italie. Toutefois, dans le cadre des efforts faits et annoncés par la Formule 1 pour une meilleure prise en compte des problématiques écologiques, ce genre de démonstrations a été banni des grilles cette année.

Toutefois, ce dimanche, les Frecce Tricolori ont effectué deux passages au-dessus du paddock lombard avant la course. Au sortir du GP, Sebastian Vettel y a réagi vivement, assurant que cela avait été demandé par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui était en visite du côté de Monza.

Lorsque Motorsport.com a demandé au pilote Aston Martin s'il pensait que Monza était un circuit que la F1 devait s'efforcer de préserver sur les calendriers futurs, le quadruple Champion du monde a répondu par l'affirmative, mais il en a profité pour s'en prendre aux démonstrations aériennes. "Je l'espère et j'espère qu'ils arrêteront de faire les survols", a-t-il déclaré.

"J'ai entendu dire que le président [de la République italienne] insistait pour avoir les démonstrations. Il a une centaine d'années [81 ans en réalité, ndlr], alors il est peut-être difficile pour lui de laisser tomber ce genre de choses liées à l'ego. Mais, oui, je pense que [Monza] doit rester au calendrier. C'est un formidable circuit, il y a une ambiance excellente."

Sebastian Vettel, Aston Martin

"Mais comme je l'ai dit, on nous a promis que les survols aériens étaient terminés, et il semble que le président ait changé d'avis et que la F1 ait cédé, malgré les panneaux [incitant à l'action climatique] autour de la piste et certains objectifs visant à rendre le monde meilleur."

"Ils [la F1] doivent cesser de se laisser influencer. Si vous avez un objectif, vous ne devez pas faire comme tous les pays et négliger le fait que vous ne l'atteindrez pas. Il faudrait donc s'en tenir à la parole donnée. Mais le temps nous le dira."

Motorsport.com a contacté la F1 pour savoir qui avait donné le feu vert à cette démonstration aérienne.

Cité quant à lui par la Gazzetta dello Sport, le président de l'Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, s'en est pris à Vettel : "C'est une polémique qui offense le président de la République et nous tous. Nous remercions Mattarella d'être venu ici pour célébrer le centenaire de la piste : l'avion d'hier a volé, pour la première fois, avec 25% de carburant bio, une expérience importante aussi pour l'aviation civile."

"On m'a toujours appris que le président de la République devait être écouté et non commenté, surtout si vous êtes l'invité en provenance d'un pays étranger. Le survol des Frecce Tricolori est une fierté italienne : je regrette qu'un Champion du monde, qui a également remporté son premier GP à Monza, ait glissé sur une controverse aussi inutile et spécieuse. Il ne lui reste plus qu'à présenter ses excuses au président Mattarella et à tous les Italiens."