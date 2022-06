Vettel dénonce un "crime climatique" au Canada

Sebastian Vettel utilise ce week-end à Montréal un casque spécial qui ne passe pas inaperçu. Le quadruple Champion du monde profite du Grand Prix du Canada pour dénoncer ce qu'il appelle un "crime climatique", après être arrivé dans le paddock jeudi dernier vêtu d'un t-shirt portant l'inscription "Stop à l'exploitation des sables bitumineux - Le crime climatique du Canada".

Ce message fait référence à l'exploitation de gisements de bitumes dans l'Alberta, vaste projet industriel qui consiste en l'extraction de bitume via d'immenses puits à ciel ouvert, sur des terres auparavant forestières.

En plus du t-shirt, Sebastian Vettel s'est donc doté d'un casque dessiné par Jens Munser où l'on voit une conduite pétrolière et de nouveau un message dénonçant les agissements canadiens. Une démarche qui s'inscrit dans la lignée des précédentes pour Vettel, de plus en plus investi également dans la lutte contre le réchauffement climatique.

"Personne ne m'a contacté", explique-t-il. "Je lis beaucoup de choses sur le sujet parce que je trouve ça, non pas fascinant car ce n'est pas le bon mot, mais il se passe beaucoup de choses. Et je pense que nous vivons à une époque où nous sommes conscients d'énormément de choses. Ce qui se passe en Alberta est un crime parce qu'on abat beaucoup d'arbres et on détruit l'endroit juste pour extraire du pétrole. La manière de le faire avec l'exploitation des sables bitumineux est horrible pour la nature. Et évidemment, les gaz à effet de serre ont également augmenté au Canada depuis qu'ils ont commencé à le faire."

Sebastian Vettel avec son t-shirt spécial dans le paddock de Montréal.

"D'après ce que j'ai lu, le site n'a été créé qu'il y a 20 ans", poursuit Vettel. "Je crois que le Premier ministre a dit qu'aucun autre pays trouvant ces ressources ne les exploiterait pas. Par principe, chaque pays et chaque individu a sa propre opinion. La mienne, c'est que je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai dit, il y a tellement de science sur le sujet, sur la fin des énergies fossiles, et on vit à une époque où l'on sait que ce genre de choses ne devraient plus être autorisées, que ça ne devrait pas arriver."

"Donc je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les gens à ce qui se passe. Je pense que beaucoup de gens au Canada, et dans le monde entier, ne le savent pas, et ce n'est qu'un petit geste. Il y aura un casque spécial ce week-end soulignant le fait que je crois qu'il est juste de penser aux générations futures et au monde que nous laisserons entre leurs mains."