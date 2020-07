Vettel ne compte pas quitter Ferrari en cours de saison

Sebastian Vettel et Ferrari, ce sera de l'histoire ancienne au terme de cette saison, mais pas avant, assure le quadruple Champion du monde. L'évolution du marché des transferts 2021 s'est accélérée pendant et après le confinement, avec le recrutement par la Scuderia de Carlos Sainz, le remplacement de ce dernier par Daniel Ricciardo chez McLaren et le retour de Fernando Alonso chez Renault dans le baquet laissé vacant par l'Australien.

Avec un tel jeu de chaises musicales, certains observateurs imaginent que les écuries pourraient avoir intérêt à avancer ces transferts pour qu'ils prennent effet en cours de saison 2020, voire que Vettel pourrait vouloir partir plus tôt que prévu, mais c'est une théorie que n'accrédite pas le principal intéressé. "Oh non, j'en doute", répond-il dans la dernière vidéo du F1 Paddock Pass. "Je ne vais pas m'enfuir."

"Vous savez, je pense avoir quelque chose à prouver, surtout à moi-même. Et c'est pour ça que je suis là. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes dans l'équipe m'ont énormément donné ces dernières années. Par respect, je veux les remercier de leur soutien et conclure cela en beauté, donc je n'envisage pas du tout de m'enfuir."

En revanche, l'Allemand est bien moins optimiste quant à son avenir en Formule 1 à partir de l'an prochain, alors que les portes se ferment devant lui les unes après les autres. Seules les écuries Haas et Alfa Romeo n'excluent pas de recruter Vettel, mais ce dernier ne sera probablement pas enthousiaste à l'idée de piloter une monoplace parmi les trois plus lentes de la hiérarchie selon les résultats des qualifications du premier Grand Prix.

"C'est une très grande question que je me pose, j'ai une grosse décision à prendre. Je n'ai rien connu d'autre dans ma vie ; la course, c'est ma vie. Je sais que si le bon package se présente, alors je serai très, très intéressé – si quelque chose d'enthousiasmant se présente. Sinon, je ne suis certainement pas le genre de gars qui reste juste pour participer ou gagner de l'argent. Je pense que cela n'a jamais été mon intention", conclut-il.

