Vettel disqualifié du Grand Prix de Hongrie

Profitant du chaos du départ, Sebastian Vettel s'était emparé de la troisième position au premier tour, qui s'est ensuite vite transformée en seconde place après l'erreur stratégique de Lewis Hamilton et Mercedes au moment de la relance à la suite du drapeau rouge. Toute la course, l'Allemand a mis la pression sur le leader Esteban Ocon, mais sans jamais réussir à le faire craquer. Le Français a franchi la ligne d'arrivée en première place, 1,8 seconde devant Vettel.

L'après-course a été mouvementée pour le quadruple Champion du monde qui a d'abord été convoqué pour une infraction commise lors de la cérémonie d'avant-course, qui lui a valu une simple réprimande. Mais par la suite, c'est une situation plus inquiétante sur le plan sportif qui s'est présentée : Jo Bauer, le délégué technique de la FIA, a constaté qu'il ne restait pas suffisamment de carburant dans le réservoir de l'Aston Martin #5 pour procéder aux vérifications d'usage, comme le règlement l'impose.

L'article 6.6.2 du Règlement Technique de la F1 dispose en effet que "les concurrents doivent s'assurer qu'un échantillon de 1,0 litre de carburant peut être prélevé sur la voiture à tout moment pendant l'événement". Or, dans ce cas précis, ce n'est que 0,3 litre qui a été récupéré par la FIA.

L'instance a été alertée sur la situation de Vettel quand ce dernier s'est arrêté en piste au virage 12 avant même de compléter son tour d'honneur, sur ordre de son écurie. Une fois la voiture ramenée au parc fermé pour les traditionnelles vérifications d'après GP, il a été clair que la quantité de carburant restante était un problème.

Pour toute infraction technique, la sanction est en général la disqualification pure et simple. Et dans le cas spécifique de cette règle, cela était arrivé à ce même Vettel en 2012 lors des qualifications d'Abu Dhabi ou encore à Lewis Hamilton, la même année, lors des qualifications du GP d'Espagne.

C'est donc ce qui a été décidé par les commissaires ce dimanche soir pour l'Allemand qui est donc exclu des résultats du GP de Hongrie 2021. Tous les pilotes classés derrière lui initialement gagnent mécaniquement une position, à commencer par le leader du championnat Lewis Hamilton ainsi que Carlos Sainz qui monte sur le podium sur tapis vert pour la seconde fois de sa carrière après le GP du Brésil 2019.

"Après la course, il n'a pas été possible de prélever l'échantillon de 1,0 litre de carburant de la voiture #5. L'équipe a eu plusieurs opportunités d'essayer de retirer la quantité de carburant requise du réservoir, cependant il n'a été possible que d'en pomper 0,3 litre", peut-on lire dans la décision des commissaires.

"Pendant l'audience en présence du délégué technique de la FIA et du directeur technique de la FIA, le directeur d'Aston Martin a indiqué qu'il devait y avoir 1,44 litre restant dans le réservoir, mais qu'ils ne pouvaient pas l'en extraire. [...] Étant donné la situation, la voiture #5 n'est pas en conformité avec les exigences de l'article 6.6 du Règlement Technique de la FIA."

"Selon l'art. 6.6.2, les concurrents doivent s'assurer qu'un échantillon de 1,0 litre de carburant peut être prélevé sur la voiture à tout moment. La procédure a été suivie, mais l'échantillon de 1,0 litre de carburant n'a pas pu être prélevé. Les commissaires ont décidé d'appliquer la pénalité standard pour les infractions techniques. Ils ont donc pris en compte le fait qu'il n'est pas possible de prétendre qu'aucun avantage en termes de performance n'a été tiré."