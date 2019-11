Vettel : La F1 serait "stupide" d'ignorer l'environnement

Mardi, la F1 annoncera un plan majeur de durabilité, soulignant l'efficience des moteurs hybrides actuels, trop souvent oubliée, et mettant en relief l'évolution vers des carburants synthétiques pour 2021 et au-delà. Sebastian Vettel pense que la F1 peut avoir une influence importante sur les gens, et qu'elle doit tirer avantage de cette position.

"La Formule 1 est un sport mondial, et une plateforme d'exploitation internationale", a déclaré l'Allemand à Motorsport.com. "Donc avec tous les faits qui nous sont accessibles aujourd'hui, et le fait que beaucoup de gens suivent la F1 et soient inspirés par elle, je pense qu'elle devrait faire davantage que ce qu'elle fait, pour établir un chemin d'avenir."

"Si vous [voyez en] noir ou blanc, vous dites que ce que nous faisons est mauvais pour l'environnement, car nous roulons dans des voitures et nous brûlons du carburant. La F1 est une opportunité pour développer des formules moteur, des technologies etc. Cela nous aidera, ça aidera la mobilité et les transports à l'avenir, pour que ce soit plus efficient."

Le pilote Ferrari juge que les carburants synthétiques sont une solution d'avenir : "Pour le moment, nous avons des moteurs vraiment efficients, mais on peut se poser la question de savoir si cette efficience se retrouvera sur les routes. Je pense globalement que la F1 a une responsabilité, et je crois que chacun d'entre nous a une responsabilité à mener, à mener par l'exemple, et c'est pour cela que l'on devrait tous faire beaucoup plus."

"Nous devrions être les premiers et ne pas seulement avoir les standards les plus élevés en termes de performance, de monoplaces, de compétition, de divertissement, mais aussi avoir des standards élevés au sujet de la pensée vers l'avenir, vers l'avenir de notre planète, le futur de notre sport et tout cela. Je pense que tout est lié."

"Lancer des carburants synthétiques aujourd'hui plutôt que demain, pourquoi pas ? Nos moteurs peuvent rouler avec. Nous pouvons le faire. Nous avons la puissance d'ingénierie, la puissance humaine. Ce n'est sûrement pas simple, c'est un défi. Mais il n'est pas simple de trouver 50 chevaux supplémentaires non plus, et les gens sont prêts à investir beaucoup d'argent, donc ça ne devrait pas être une limite. Si vous regardez les voitures, je pense que l'on peut les rendre plus pertinentes, en termes de technologie."

Il pense également que les organisateurs des Grands Prix devraient faire plus attention aux déchets, un élément qui sera aussi un point clé de cette nouvelle action : "Outre les voitures, nous attirons du monde sur les circuits pour voir les courses, soutenir les courses, les pilotes et les équipes. Il y a beaucoup de téléspectateurs, mais ce sont de gros événements. Chaque fois quand il y a un gros événement avec beaucoup de monde, il y a beaucoup de déchets."

"Les gens aiment boire une bière, les gens aiment boire un coup, de l'eau ou autre chose. Et habituellement, c'est distribué dans des verres en plastique, dans des bouteilles en plastique, et nous devrions arrêter cela. Nous devrions trouver une alternative pour donner leur boisson aux gens sans plastique. Avoir un paddock sans plastique. Je veux dire, il y a beaucoup d'idées, et je pense que nous serions capables de trouver des solutions, et encore une fois, nous devrions être les premiers et non les derniers. C'est mon avis."