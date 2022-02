Vettel espère que Masi "restera" mais souhaite des clarifications

L'avenir de Michael Masi, le directeur de course de la F1, est remis en question alors que la FIA finalise une enquête sur les décisions prises dans les derniers instants de la finale de la saison dernière, qui ont en dernier lieu contribué à décider du Championnat du monde.

Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour de la course, mais Masi n'avait auparavant pas appliqué au moins deux points du Règlement Sportif lors de la reprise de la course après une voiture de sécurité, notamment en empêchant tous les retardataires de revenir dans le tour des leaders.

La FIA envisage de modifier la structure de ses activités en F1 afin de s'assurer que le directeur de course bénéficie d'un meilleur soutien à l'avenir. Interrogé par Motorsport.com sur ses impressions concernant Abu Dhabi et l'enquête de la FIA, Vettel a souligné la nécessité de "se concentrer sur le sport et non sur le spectacle" en F1.

"Évidemment, j'étais dans la course et je me demandais pourquoi on ne nous avait pas [permis de revenir dans le tour] plus tôt pour que la course reprenne, mais je suppose qu'il y a un protocole et des règles", a déclaré le quadruple Champion du monde. "Je pense que l'essentiel, c'est qu'à l'avenir on sache clairement ce qui se passe dans ce genre de situations et qu'on ne pose plus de questions."

Parlant de l'équilibre entre le sport et le spectacle, Vettel a estimé qu'il était "dommage" qu'il y ait eu un "clash" entre ces intérêts, et a exprimé son espoir que Masi continue en tant que directeur de course. "Ce n'est pas le plus facile parfois d'être dans la peau de l'arbitre ou dans celle de Michael, mais je pense qu'il a fait un excellent travail [globalement], surtout après avoir remplacé Charlie [Whiting] décédé si soudainement."

"Il a vraiment été très, très concentré et déterminé à faire du bon travail. Je ne sais pas quel sera son avenir, mais j'espère qu'il restera dans les parages, parce que je pense que dans l'ensemble, il a fait un très, très bon travail. Je pense qu'il y a beaucoup de controverse autour de la dernière course, mais il ne devrait pas y en avoir. Si vous regardez la situation dans son ensemble, il a fait du très bon travail."