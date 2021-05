Le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel n'a toujours pas inscrit le moindre point pour ses débuts avec Aston Martin Racing. L'Allemand a souffert lors des premiers Grands Prix d'une instabilité du train arrière de sa monoplace, apparemment liée à la réduction d'appui décidée par la FIA.

Un package d'évolutions a été apporté pour tenter de corriger cela au Grand Prix du Portugal, se focalisant en particulier sur le fond plat, mais n'a été utilisé que par Lance Stroll. Vettel en dispose donc à son tour, lui permettant de signer le huitième temps des EL1 et le 11e des EL2 ce vendredi au GP d'Espagne.

L'Allemand a vite perçu les effets de ces évolutions, jugeant qu'il s'agissait du "meilleur vendredi" de son équipe jusqu'ici et affirmant se sentir "plus heureux" avec la voiture :

"Évidemment, c'est une piste différente, des conditions différentes, mais je pense que globalement je me suis senti beaucoup plus à l'aise."

"La situation semble s'être améliorée. Je pense que c'est un pas en avant, donc c'est bien de cocher cette case. Maintenant, nous allons essayer d'améliorer le package [à partir] de là où nous nous situons actuellement. Le milieu de peloton est très serré, tout ce que nous pouvons trouver jouera donc en notre faveur. C'est une longue course également, c'est dur pour les pneus. [Il y a] ainsi beaucoup de choses à regarder ce soir."

Au terme des Essais Libres 2, Vettel a terminé à 0"777 de Lewis Hamilton au cœur d'un peloton où Alpine, AlphaTauri, Ferrari et Red Bull se tenaient aussi en une demi-seconde. Cela semble promettre une bataille serrée pour la Q3 ce samedi, dans laquelle le pilote Aston Martin espère bien tirer son épingle du jeu.

"C'est en quelque sorte la zone que nous visons, et je pense que si tout se passe bien, nous pourrions alors y entrer. Mais ça va être très, très serré. Il y a beaucoup de voitures qui se battent pour ces places. Nous nous contentons donc de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire de mieux pour demain."