Vettel : Les évolutions Ferrari "ne changent pas la donne"

Ferrari a introduit pour le Grand Prix de Styrie des évolutions aérodynamiques sur sa SF1000 afin d'en corriger les défauts découverts lors des essais hivernaux. La Scuderia a accéléré la mise en place d'un package complet qui était initialement prévu pour le Hungaroring ce week-end et qui a été entièrement installé pour la seconde course sur le Red Bull Ring.

Cependant, la météo exécrable de samedi dernier et l'accrochage du premier tour entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc n'ont pas permis à l'équipe d'accumuler suffisamment de kilomètres pour se faire une idée précise des performances. Ainsi, la spécification sera exactement la même pour ce GP de Hongrie, l'attention de Ferrari depuis le GP de Styrie s'étant focalisée sur le remplacement des pièces cassées.

En dépit d'un certain optimisme au sortir des deux séances d'essais libres de vendredi dernier, Vettel a expliqué ce jeudi que le pas en avant important espéré ne s'était pas matérialisé, même s'il faut encore pleinement l'éprouver en conditions de course. "Nous savons que les pièces ont fonctionné. Nous aurions évidemment aimé qu'elles changent la donne ; on ne dirait pas, à ce stade."

"Mais, de nouveau, nous devons les confirmer dans des conditions réelles de course. Donc je pense que ce sera intéressant et nous sommes impatients de voir où se situera la voiture demain et puis ensuite en course particulièrement."

Même si la nature du tracé magyar, lent et sinueux, est bien différente de celle du Red Bull Ring, rapide et avec peu de virages, Ferrari ne s'attend pas vraiment à des miracles. "Je pense que, de façon réaliste, nous avons du mal avec la performance pour l'instant, donc je ne pense pas que nous puissions envisager de nous battre pour des podiums pour le moment", a déclaré Leclerc. "Mais nous essayons de changer ça. Et nous essayons de travailler aussi dur que possible pour que ça change."

Quand il lui a été demandé si le Hungaroring, moins sensible à la puissance moteur, serait un avantage pour une Ferrari manquant de vitesse de pointe, le Monégasque a répondu : "De nouveau, c'est difficile car l'année dernière je pense que nous avions également du mal sur cette piste. Cette saison, nous avons une voiture différente."

"Avec un peu de chance, les changements effectués sur l'équilibre vont nous aider, mais je doute que l'image globale soit très différente du week-end précédent. Donc je m'attends à ce que ce soit la même chose."

