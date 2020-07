Vettel, 5e : La Ferrari est "bien meilleure" sur le Hungaroring

Même si, pour la Scuderia Ferrari, il ne s'agit pas vraiment de performances exceptionnelles, la troisième ligne monopolisée par Sebastian Vettel et Charles Leclerc au Grand Prix de Hongrie a permis à l'écurie italienne d'entrevoir du mieux après deux GP difficiles en Autriche.

Pour Vettel, le manque de performance en ligne droite des SF1000 n'a pas joué sur le tracé magyar et a permis d'améliorer la performance relative vis-à-vis de tout le monde, sauf Mercedes qui reste à plus de 1,3 seconde. Si la course démarre sur le sec, les monoplaces de la Scuderia seront les premières à s'élancer en gommes tendres, puisque les Flèches d'Ébène et les Racing Point devant elles seront chaussées de mediums.

Ferrari n'avait pas pu avoir une lecture claire de l'amélioration apportée par le package introduit au GP de Styrie en raison de la pluie du samedi et du double abandon du dimanche. "Je pense que c'est bien meilleur que le week-end précédent", a déclaré Vettel après les qualifications.

"Pour la première fois, nous avons les deux voitures en Q3, donc je pense que nous savons que l'Autriche ne nous correspondait pas vraiment et que nous avons perdu beaucoup de temps dans les lignes droites, et ici je pense qu'il y a plus de virages pour faire notre retard."

"La voiture semblait mieux équilibrée, donc je pense que nous sommes bien plus proches par rapport aux gens autour de nous, disons Racing Point, Red Bull et même McLaren, donc c'est positif. Et nous devons nous assurer de continuer ainsi, et maintenant tout ce qui compte, c'est de préparer la course de demain. Nous partons sur le tendre, les gens devant nous sont sur le medium, les gens derrière nous sur le tendre aussi, donc c'est beaucoup de travail pour nous demain, et nous allons voir ce que nous pouvons faire."

À la question de savoir s'il espérait une bonne course, alors que la pluie menace, il a répondu : "Vous pouvez toujours espérer, la question est de savoir si votre espoir est réaliste, mais je suis ici pour faire la course, nous sommes ici pour faire la course et ici pour gagner."

"Donc pour l'instant, ce n'est pas comme si nous avions le rythme pour dominer et gagner par nous-mêmes, mais nous verrons ce qui se passera demain. Comme je l'ai dit, les pneus seront cruciaux car nous sommes sur une stratégie différente, car nous avons dû aller sur les tendres pour passer en Q3."

"Je pense donc que la course de demain sera intéressante. Et je ne sais pas, la météo pourrait jouer un rôle, donc nous devons nous assurer que nous sommes bien affûtés et que nous faisons notre travail."

Leclerc a également reconnu que l'équipe avait fait des progrès. "Oui, ça va beaucoup mieux, cinquième et sixième. Et je pense que notre rythme de course est un peu meilleur que notre rythme de qualifications, alors j'espère que nous pourrons marquer de bons points pour l'équipe demain. C'était une séance difficile de mon côté car j'ai eu quelques difficultés avec le pilotage en Q1 et Q2 mais je me suis amélioré en Q3."

