"Des discussions sont en cours" entre Ferrari et Vettel

Malgré un début de saison fortement perturbé par la pandémie de COVID-19 et une incertitude grandissante quant au sort du championnat 2020, Ferrari confirme avoir débuté les discussions avec Sebastian Vettel pour une prolongation de contrat. Il est encore trop tôt pour savoir à quel point le contexte actuel pourrait avoir une incidence sur le marché des transferts, qui plus est avec le report annoncé de la future réglementation technique. Néanmoins la Scuderia suit ses plans initiaux, après avoir martelé en marge des essais hivernaux que sa priorité était de conserver le quadruple Champion du monde aux côtés de Charles Leclerc.

"Nous avons commencé à discuter d'un nouveau contrat", confirme le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1. "Il est important que nous nous en occupions rapidement. Ce n'est pas quelque chose que nous allons laisser filer jusqu'à la fin de la saison. C'est important pour lui et pour nous d'avoir de la clarté dès que nous le pouvons. Des discussions sont en cours et nous espérons qu'elles seront bientôt terminées."

"C'est un moment clé de sa carrière"

Décrivant un Vettel "en très bonne forme" alors que la saison devait débuter le week-end dernier, avant que le Grand Prix d'Australie ne soit annulé, le patron de Ferrari souligne l'implication de son pilote et sa pleine conscience de ce qu'il doit réaliser.

"Il est concentré", assure-t-il. "Il sait qu'il doit bien faire. C'est un moment clé de sa carrière, car tout ce qu'il fera au début de la saison sera important pour sa prolongation. C'est entre ses mains. Donc je crois qu'il est très motivé. L'année dernière était importante pour lui. Le niveau de performance de Charles l'a pris par surprise. Ce n'est plus le cas, il sait où se situe la référence et il sait ce qu'il a à faire, donc je crois qu'il s'est très bien préparé durant l'hiver. Il a passé l'année dernière à comprendre ce qui n'allait pas et à faire en sorte de mieux faire cette année."

Parmi les points noirs de 2019 figurait une monoplace qui ne semblait pas convenir au style de l'Allemand. Un constat qui devrait avoir évolué puisque Mattia Binotto estime que, "au moins d'après les premières indications de Barcelone", la SF1000 s'adapte davantage au pilotage de Vettel. "Ceci étant dit, l'une des meilleures qualités des grands pilotes est de pouvoir s'adapter à la voiture qui est en leur possession et à en tirer le meilleur. De notre côté, nous devons essayer de l'aider à y parvenir, ce que nous faisons avec les deux pilotes."