Vettel : La Ferrari est "déjà bien mieux" qu'avant

Charles Leclerc neuvième, Sebastian Vettel 16e… Au premier abord, cette première journée d'essais du Grand Prix de Styrie de Formule 1 n'a rien de probant pour Ferrari, loin de là. Pourtant, ses pilotes y voient du positif. Car la Scuderia était déjà en difficulté la semaine dernière sur ce même circuit du Red Bull Ring, en grande partie à cause d'un groupe propulseur manquant de puissance mais aussi d'une aérodynamique perfectible.

Ferrari a donc travaillé d'arrache-pied pour utiliser dès maintenant des évolutions qui étaient prévues pour le Grand Prix de Hongrie, le week-end prochain, et il semble que les premiers signes soient plutôt positifs, selon les dires des principaux intéressés.

Lorsqu'il est demandé à Sebastian Vettel quelle était sa sensation dans le cockpit, il répond : "C'est bien mieux que la semaine dernière. Si l'on regarde les chronos, mon tour a été supprimé, donc forcément, ce n'est pas une super journée de ce côté-là. Le principal pour nous était d'étudier l'évolution que nous avons apportée."

"Nous avons ajouté des nouvelles pièces petit à petit et cela semble être positif. Il faut encore trouver la fenêtre qui convient le mieux à la voiture, mais c'était déjà bien mieux aujourd'hui. Toute la journée, c'était une voiture différente ; la différence était telle qu'on ne pouvait pas la comparer à la précédente. J'espère que ça va rester comme ça."

Le son de cloche est similaire du côté de Charles Leclerc, malgré une journée "difficile" de son propre aveu. "Je pense que nous avons trouvé quelques éléments avec beaucoup de carburant en fin de journée, en particulier dans le dernier run. On verra demain – ou après-demain, selon la météo [la pluie est annoncée samedi, ndlr] – si nous pouvons gagner autant de temps au tour avec peu de carburant qu'avec beaucoup de carburant. Il faut encore peaufiner [les évolutions], mais je pense qu'il y a du potentiel. Il faut continuer à travailler pour libérer leur plein potentiel."

Les flagrantes difficultés de Ferrari en vitesse de pointe, chiffrées à environ sept dixièmes au tour par rapport à Mercedes, demeurent néanmoins source d'inquiétude. "Nous avons vraiment des difficultés là-dessus", reconnaît Leclerc. "C'est aussi pour ça qu'il était si difficile de dépasser en course la semaine dernière. Mais nous essayons de travailler autant que possible avec ce dont nous disposons et espérons résoudre ça pour les prochaines courses." Rappelons que la spécification des unités de puissance est désormais gelée pour la saison 2020.

Related video