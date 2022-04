Vettel forfait, Hülkenberg poursuit l'intérim

Après avoir attendu jusqu'au dernier moment, Aston Martin a dû se résoudre au forfait de Sebastian Vettel pour le deuxième Grand Prix consécutif. Touché par le COVID-19 depuis une semaine, le quadruple Champion du monde n'est pas en mesure de rallier Djeddah ce vendredi et ne participera pas au Grand Prix d'Arabie saoudite. L'Allemand est forfait pour l'intégralité du week-end.

Vettel était symptomatique il y a quelques jours mais Aston Martin avait des incertitudes sur son rétablissement à temps dès dimanche dernier. L'équipe n'a toutefois pas précisé si son absence était due directement à son état de santé ou à l'incapacité à se conformer aux différents protocoles sanitaires à respecter.

"Nico Hülkenberg fera les essais libres, les qualifications et la course aux côtés de Lance Stroll", confirme l'écurie anglaise vendredi matin. "Malgré un manque de kilométrage au volant de l'AMR22, Nico s'est bien débrouillé à Bahreïn et nous sommes certains qu'il en sera de même à Djeddah."

Réserviste de l'écurie de Silverstone, Nico Hülkenberg a terminé 17e et dernier des pilotes à l'arrivée la semaine dernière à Sakhir, après un week-end très compliqué pour l'écurie. Bien qu'éliminé dès la Q1 le samedi, il avait en revanche réussi à devancer Lance Stroll en qualifications.

Sebastian Vettel aura quant à lui manqué les deux premiers Grands Prix de la saison 2022, et sa campagne devrait enfin débuter à partir du prochain rendez-vous, le mois prochain à Melbourne. "Nous nous attendons à ce que Sebastian Vettel soit en forme pour le Grand Prix d'Australie", annonce son écurie.

En attendant, Nico Hülkenberg devrait prendre dimanche son 181e départ en Grand Prix, mais le quatrième seulement en trois saisons, lui qui est devenu le joker de luxe de l'ex-écurie Racing Point depuis le début de la pandémie. Les premiers essais libres débuteront aujourd'hui avec une séance programmée à 15 heures (heure française), puis une seconde à partir de 18 heures.

"Après m'être familiarisé avec l'AMR22 à Bahreïn le week-end dernier, courir en Arabie saoudite me donnera l'opportunité d'améliorer ma compréhension de la voiture", explique Nico Hülkenberg. "En plus, le travail que j'ai fait au simulateur en début de semaine m'a donné du recul supplémentaire et m'a aidé à me préparer pour ce circuit très rapide. Je souhaite évidemment à Sebastian de se remettre rapidement, mais j'ai vraiment hâte de relever le défi et je ferai de mon mieux pour toute l'équipe ce week-end."