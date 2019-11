Vettel a félicité un Hamilton qui "mérite tous ses titres"

En dépit de son abandon dès le huitième tour du Grand Prix des États-Unis sur rupture de suspension arrière droite, Sebastian Vettel a tout de même pris le temps après l'épreuve d'aller féliciter Lewis Hamilton, qui a remporté son sixième titre mondial en terminant second de la course texane. Un geste devenu une habitude ces dernières saisons pour l'Allemand qui, en dépit de la défaite que cela sanctionne, ne rechigne jamais à reconnaître les mérites de son rival.

Questionné sur la discussion que les deux pilotes les plus titrés des 15 dernières années ont pu avoir à l'occasion de ces félicitations dans la salle précédant le podium, Vettel a expliqué qu'il était heureux pour Hamilton, sans cacher sa propre déception. "Je pense que c'est le moment d'écrire autant de bonnes choses que possible", a déclaré le pilote Ferrari. "Je pense que quand quelqu'un remporte six fois le titre, alors il les mérite tous. C'est ce que je lui ai dit également."

"Je suis heureux pour lui. Je ne suis pas heureux que nous n'ayons pas été en lice cette année et que nous soyons si loin derrière. Il faut respecter ce qu'il a accompli ces dernières années et cette année aussi, ainsi que la force affichée par son équipe et lui. Je suis heureux pour lui. Mais moins pour nous."

Des propos auxquels font écho ceux de Charles Leclerc, l'équipier de Vettel au sein de la Scuderia Ferrari, qui a pu lutter contre le Britannique à plusieurs reprises cette saison. "De mon côté, je n'ai même pas remporté un seul titre mondial. Un seul titre est déjà un immense accomplissement, donc en remporter six est juste incroyable. Je pense qu'il le mérite. Il a fait une saison incroyable. J'ai grandi en le voyant à la TV et, ouais, juste d'énormes félicitations à lui."