Vettel reste incertain pour le GP d'Arabie saoudite

Privé du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, après avoir contracté le COVID-19, Sebastian Vettel n'est pas encore assuré de faire son retour dès le week-end prochain à Djeddah. Nico Hülkenberg l'a remplacé au pied levé à Sakhir et se tient désormais prêt en cas d'absence prolongée de son compatriote.

Symptomatique, Vettel a vu son état s'améliorer ces derniers jours mais Aston Martin estime que rien ne peut encore garantir qu'il soit apte à temps pour être au départ du Grand Prix d'Arabie saoudite.

"Il a participé au débriefing, il avait l'air moins enroué qu'il y a quelques jours", confie Mike Krack, directeur de l'écurie anglaise. "Mais nous ne savons pas. Nous verrons comment il va dans les prochains jours. Nous espérons qu'il sera bientôt de retour."

Le quadruple Champion du monde devra se conformer aux protocoles sanitaires de l'Arabie saoudite et de sa propre écurie pour obtenir le feu vert d'ici la fin de la semaine. "Il y a un peu des deux, mais pour être franc avec vous, je ne connais pas à 100% les règles saoudiennes", précise Mike Krack. "S'il a un test négatif, ce sera facile. Mieux vaut l'avoir maintenant que dans deux semaines."

De son côté, Nico Hülkenberg est dans l'expectative après avoir rejoint l'écurie à la dernière minute jeudi dernier au Moyen-Orient. "Je ne sais pas encore", rappelle-t-il. "Je vais de toute façon rester en standby et en réserve, et je suppose que nous le saurons jeudi ou vendredi."

Éliminé en Q1 à Bahreïn, l'Allemand a devancé Lance Stroll en qualifications samedi mais a connu une course compliquée, bouclée au 17e rang, soit la dernière place des pilotes classés à l'arrivée.

"C'était difficile, très difficile", souffle-t-il. "Le début ça allait. Mais je m'accrochais, c'était dur pour moi. Une fois que l'on est sorti de ce mode de fonctionnement avec des pneus neufs et que l'on connaît les limites, il faut gérer et comprendre davantage la voiture. C'était difficile. C'était un gros apprentissage. J'ai essayé de doubler quelqu'un, j'ai freiné trop tard au premier virage 1, et à partir de là c'était une sorte de spirale négative. Je me suis rapidement retrouvé à un tour. C'est comme ça."