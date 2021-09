Vettel déplore l'incident avec Stroll qui a gâché sa course

Au terme du Grand Prix d'Italie, un seul pilote Aston Martin était satisfait. Lance Stroll a obtenu une précieuse septième place, mais son coéquipier Sebastian Vettel n'a pas eu la même réussite.

Onzième sur la grille à Monza, Vettel a bien tiré son épingle du jeu en dépassant Fernando Alonso et Lance Stroll dans la Curva Biassono, mais le Canadien a ensuite court-circuité la Variante della Roggia avant de faire l'intérieur à son coéquipier dans le premier Lesmo, le tassant au passage sur le vibreur. La perte de rythme consécutive à cette excursion à côté de la piste a vu Vettel se faire doubler non seulement par Alonso mais aussi par Esteban Ocon et Nicholas Latifi ; c'était forcément loin d'être idéal.

"J'ai perdu beaucoup de places, et une fois qu'elles étaient perdues, il était clair pour moi que la course était perdue", déplore l'Allemand. "Car nous n'étions pas en position de dépasser les autres. Nous étions lents en ligne droite, donc c'était difficile. Puis nous nous sommes arrêtés avant la voiture de sécurité, donc ce n'était pas notre jour, ce n'était pas mon jour."

En effet, Vettel fait partie des rares pilotes qui ont changé de pneus avant la neutralisation de la course consécutive à l'accrochage Hamilton/Verstappen. Il a effectué un deuxième arrêt sous Safety Car pour repasser en mediums et a rétrogradé derrière George Russell et Robert Kubica. Auparavant, il avait à nouveau été tassé hors de la piste, cette fois par Esteban Ocon, au freinage de la Variante della Roggia, le contact endommageant son Aston Martin.

Au moins le quadruple Champion du monde a-t-il pu batailler longuement avec l'Alfa Romeo de Robert Kubica en fin d'épreuve, faute de mieux. "Je me suis bien amusé", commente Vettel, qui n'a trouvé l'ouverture qu'après 15 tours d'attaque. "Robert avait la voiture la plus rapide en ligne droite, mais il n'était pas si rapide dans les virages. Et pour nous, c'était l'inverse : la voiture la plus rapide – enfin, la plus rapide je ne sais pas, mais plus rapide dans les virages et la plus lente en ligne droite. C'était donc très difficile de le doubler. J'y suis arrivé finalement, en essayant de jouer avec l'énergie et de déchiffrer ses habitudes, mais ça n'a pas fait une grande différence."

Avec les deux candidats au titre hors course, tout comme les AlphaTauri rivales, Vettel aurait pu signer un bon résultat. "C'est une opportunité manquée, donc il faut que je regarde ce que j'aurais pu faire différemment. Mais je pense avoir fait ce que je pouvais, puis j'ai dû éviter l'accident. Je vais sûrement réétudier ça, mais c'est décevant car il y a eu un accident devant. Nous aurions pu en profiter, mais comme je l'ai dit, au premier tour nous avons perdu ces cinq (sic) places que nous n'avons, en somme, jamais récupérées", conclut-il.

Propos recueillis par Oleg Karpov