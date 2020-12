Vettel et Leclerc se sont expliqués après le départ de Bahreïn

Lors du second départ du Grand Prix de Bahreïn 2020, après le drapeau rouge pour l'accident de Romain Grosjean, Sebastian Vettel s'est exprimé à la radio en reprochant à Charles Leclerc sa manœuvre au premier virage, estimant que le Monégasque ne lui avait pas laissé suffisamment de place après s'être infiltré à l'intérieur.

"Pas encore !", s'est-il ainsi emporté à la radio, faisant référence à l'accrochage du départ du Grand Prix de Styrie, qui avait entraîné l'abandon des deux Ferrari et où la responsabilité de Leclerc était claire. "Il ne peut juste pas faire ça, comme si je n'étais pas là. C'est la même chose qu'en Autriche, sérieusement. Cette fois, j'aurais dû aller à l'accident, peut-être [que] c'était la meilleure option."

En fin de course à Sakhir, Leclerc a terminé 10e alors que Vettel a franchi l'arrivée en 13e place, après avoir vécu une course difficile et déclaré, à nouveau à la radio, que la voiture était parfois "inconduisible". Depuis, les deux hommes ont confirmé avoir discuté, Leclerc ayant le sentiment que la situation était tout de même différente de l'Autriche.

"Nous en avons parlé. De mon côté, la seule chose que je puisse dire, c'est que c'était assurément extrêmement serré, mais d'un autre côté, pas comme en Styrie, où je ne m'étais pas mis en position visible. Cette fois, j'ai essayé d'aller plus loin pour qu'il me voit. Il y avait un très petit écart, mais je me suis lancé, et je me suis assuré qu'il puisse me voir. On peut dire que l'écart n'était probablement pas suffisant entre nos voitures de la même équipe mais, ouais, c'est comme ça."

Vettel a pour sa part déclaré qu'il n'y avait "pas besoin d'en faire une affaire d'État", estimant que les deux hommes pouvaient vite passer outre. "Évidemment, c'était serré. On peut dire que quand vous avez trois voitures dans le premier virage, parfois ça marche et la plupart du temps ça ne marche pas. On en a parlé pour pouvoir passer à autre chose, ce n'est pas grave."

