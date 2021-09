Aston Martin espère voir Vettel en piste lors des EL2

Ce vendredi lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, Sebastian Vettel a été victime d'une défaillance qui l'a obligé à immobiliser son Aston Martin sur la piste, à la sortie des stands. La maîtrise du début d'incendie et la prise en charge de la monoplace ont obligé à une interruption des EL1 de quasiment 40 minutes.

Surtout, du côté de Vettel, qui s'est empressé de faire tout son possible pour que la voiture ne prenne pas feu, la crainte était de voir certains éléments irrémédiablement perdus. Les inquiétudes portaient notamment sur le fait que la monoplace semblait toujours "chargée", traduisant possiblement un problème lié aux systèmes de récupération d'énergie.

Le directeur d'Aston Martin, Otmar Szafnauer, a expliqué que la cause du problème pouvait être une simple défaillance du bloc propulseur et que l'équipe était en train de remplacer ce moteur par un autre, avec pour objectif d'être prêt pour les Essais Libres 2 ce vendredi après-midi.

"Nous ne connaissons pas encore la cause du problème, mais il a signalé une panne de moteur", a déclaré Szafnauer. "Nous lui avons demandé de se garer près d'un poste de commissaires, au cas où il y aurait un incendie. C'est la procédure habituelle lorsque nous avons une panne de moteur."

"C'est exactement ce qu'il a fait, mais il a également anticipé qu'il y avait un risque d'incendie, c'est pourquoi il a demandé l'extincteur aux commissaires. Nous ne connaissons pas encore la cause fondamentale, comme je l'ai dit. Je pense que la première chose à faire est de changer le moteur pour que nous puissions courir lors des Essais Libres 2."

Les pilotes ont l'habitude d'utiliser des vieilles unités de puissance lors des essais du vendredi avant de passer à des moteurs moins usés et donc plus performants lors des journées décisives du samedi et du dimanche. Aston Martin va donc installer dans l'AMR21 l'un des deux moteurs encore disponibles pour Vettel.

Il est à noter que l'écurie a déjà introduit un troisième moteur Mercedes pour son pilote, atteignant ainsi la limite fixée par la réglementation. Tout nouveau moteur supplémentaire nécessaire avant la fin de la saison entraînerait automatiquement une pénalité sur la grille.