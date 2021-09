Vettel "pas inquiet" pour son futur avec Aston Martin

Après avoir quitté la Scuderia Ferrari en 2020, Sebastian Vettel s'est engagé cette saison avec la nouvelle écurie Aston Martin, née des cendres de Racing Point. Jusqu'à présent, le quadruple Champion du monde a été l'homme fort de l'équipe britannique : il a obtenu une deuxième place au GP d'Azerbaïdjan et a récolté 35 points, près du double du score de son coéquipier Lance Stroll.

Même si la venue de Vettel couvrait la saison 2021 "et au-delà", Aston Martin n'a pas encore officiellement confirmé ses plans pour l'an prochain. Le directeur Otmar Szafnauer a déclaré à Zandvoort qu'il n'y avait "rien de compliqué" avec le contrat de Vettel, mais qu'il était nécessaire de respecter "certaines échéances", tandis qu'une rumeur indiquant que Fernando Alonso avait été contacté pour remplacer l'Allemand a été démentie.

Une semaine plus tard, à la veille des premiers essais du Grand Prix d'Italie, Vettel n'a "aucune nouvelle" à partager à ce sujet : "Je parle à l'équipe, bien sûr, et je pense que nous aurons une réponse très bientôt. Mais à ce stade, [je n'ai] aucune nouvelle", a-t-il expliqué.

Interrogé sur les raisons derrière cette absence d'information, Vettel a répondu qu'il était dans l'impossibilité d'en donner davantage et qu'il ne parlait "pas vraiment des contrats" avec ses employeurs. "Comme je l'ai dit, nous discutons", a ajouté l'Allemand. "J'aime vraiment travailler avec l'équipe. Je pense que l'atmosphère est géniale, et je crois que l'avenir de cette équipe est très, très brillant. Donc je ne suis pas inquiet. Et je pense que nous aurons une réponse bientôt."

Alors que les discussions entre Vettel et son équipe se poursuivent, d'autres se sont terminées cette semaine. Ainsi, il a été annoncé que Valtteri Bottas remplacerait Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo, que George Russell serait promu chez Mercedes et qu'Alexander Albon récupérerait le baquet du Britannique chez Williams. Ces deux derniers transferts ont été salués par Vettel.

"La semaine a été passionnante", a-t-il lancé. "C'est super que George ait eu l'opportunité de monter en grade, et c'est bon de voir Alex revenir. Je pense qu'avec son talent, il mérite une place en Formule 1."