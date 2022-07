Vettel perplexe face aux petites performances d'Aston Martin

Il y a certes plusieurs équipes britanniques sur la grille, mais Aston Martin est sans aucun doute la vraie écurie à domicile ce week-end au Grand Prix de Grande-Bretagne, puisque son usine se situe à moins d'un kilomètre du circuit de Silverstone. Mais sur leurs terres, les machines vertes sont en difficulté. Sebastian Vettel n'a pu obtenir que la 18e place en qualifications tandis que son coéquipier Lance Stroll a fini bon dernier.

Un résultat frustrant qui est similaire à celui du GP du Canada, deux semaines plus tôt, lors duquel Vettel et Stroll avaient été éliminés en Q1. Si l'équipe pouvait excuser sa performance québécoise par des problèmes de température avec ses pneus causés par une erreur de calcul, il n'y a rien d'autre qu'un pur manque de rythme pour expliquer la contre-performance de Silverstone.

"Il semble que nous ne soyons pas assez rapides", a tranché Vettel. "Nous avons perdu beaucoup de temps. Partout sur le tour, au niveau de l'équilibre, j'avais beaucoup de sous-virage et j'attendais que la voiture tourne. Mais je ne pense pas que ce soit le plus gros problème."

"Pour une raison qui m'échappe, nous n'avons pas été en mesure de générer le grip que nous aurions dû avoir, j'imagine. Ensuite, on ne fait pas tourner la voiture et les perspectives sur l'adhérence ne sont pas géniales. Donc tout se passait en retard et une chose s'ajoutait à une autre, donc ce n'était pas génial."

Aston étrenne pourtant de nouvelles pièces ce week-end, qui font suite à l'évolution majeure (et controversée) introduite au GP d'Espagne. Néanmoins, selon Vettel, il est difficile de se prononcer sur leur bon ou mauvais fonctionnement.

"C'est dur à dire parce que [samedi matin], la voiture était OK au niveau de l'équilibre. Mais je pense que Silverstone dépeint un tableau très honnête de la hiérarchie, nous verrons [dimanche] quel sera le rythme en course. Je ne pense pas que nous puissions déjà juger les évolutions mais il est clair qu'il n'y a pas eu de gros progrès immédiats. Donc il reste encore quelques trucs que nous devons comprendre."

Concernant la course, Vettel a ajouté : "Nous devons être réalistes. Nous n'avons pas été très compétitifs ce week-end. Il sera difficile de marquer des points mais ça doit être l'objectif. Donc nous verrons. Peut-être que le Safety Car jouera en notre faveur cette fois, je ne sais pas."