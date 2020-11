Le peu d'essais avec Aston Martin n'inquiète pas Vettel

Si la stabilité réglementaire et technique sera de mise lors de la prochaine intersaison, le paysage de la Formule 1 évoluera toutefois grandement, avec plusieurs changements de pilote au sein des écuries. Le tout mène à une situation paradoxale puisque les mesures prises pour faire face à la crise du coronavirus réduisent les possibilités pour les préparatifs. Ainsi, les monoplaces évolueront peu compte tenu du gel partiel des châssis, seulement contourné par l'intermédiaire de jetons de développement limités et de modifications à effectuer pour répondre à la volonté de réduire l'appui aérodynamique (notamment au niveau du fond plat).

Dans le même temps, une autre restriction concernera les essais hivernaux, passant de six à trois journées seulement, soit trois demi-journées par pilote. Au moment de découvrir une nouvelle équipe, le roulage sera donc réduit… Sebastian Vettel sera l'un de ces pilotes qui changeront d'environnement, quittant Ferrari pour la future équipe Aston Martin, aujourd'hui baptisée Racing Point. Cette situation préoccupe-t-elle le quadruple Champion du monde ?

"Non. Si c'est le cas, c'est comme ça", assure le pilote allemand. "Vous savez, au fil des années, je crois que l'on s'est habitué à avoir très peu de temps de piste et à tirer le meilleur de ce temps de piste. Alors même si un jour et demi ça ne paraît pas être beaucoup, on peut toujours avoir un roulage raisonnable. C'est la même chose pour nous tous. Et en fait, vous savez, on peut faire beaucoup de choses en avance vous savez. Alors j'imagine que la clé sera la préparation qui conduira à ces essais, puis au premier Grand Prix."

Un scénario semble toutefois exclu : celui qui permettrait d'anticiper le début des préparatifs avant le 31 décembre prochain. "Les détails contractuels sont ce qu'ils sont", rappelle Vettel. "J'imagine que la logique, concernant l'année prochaine, les essais, et d'après ce que j'entends en ce moment, est qu'il y aura un test avant la saison. Et ce sera la première fois que je serai dans la nouvelle voiture."

Sainz beaucoup moins détendu...

Cette situation de nouveauté, Carlos Sainz la connaîtra lui aussi puisqu'il quittera McLaren pour remplacer Vettel chez Ferrari. L'Espagnol s'est déjà ému de la réduction drastique des journées d'essais, mais n'exclut pas de pouvoir rouler avec une monoplace datée d'au moins deux saisons afin d'emmagasiner de l'expérience, à l'image de ce que fait Fernando Alonso avec Renault.

"Une fois que j'aurai quitté McLaren pour devenir pilote Ferrari, il y aura beaucoup de réflexion en coulisses afin d'être sûr que j'arrive le mieux préparé possible aux essais hivernaux et au premier Grand Prix", souligne Sainz. "Bien sûr, ce pourrait être une option mais je reste engagé avec McLaren et je ne veux pas être trop distrait par ce qui pourrait se passer en janvier, février et mars."

"Je peux déjà vous dire qu'un jour et demi dans une F1, avec ces voitures complexes, ce n'est pas suffisant pour préparer une saison. Ça ne permet pas de connaître les astuces de la voiture, le volant, même si l'on travaille dans le simulateur, apprendre à connaître l'équipe. Un jour et demi c'est très, très peu et probablement insuffisant. Mais c'est comme ça, nous devrons nous adapter et nous devrons trouver un moyen d'être le mieux préparé possible."