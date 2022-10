Sebastian Vettel élu "Pilote du Jour" du GP des États-Unis

Comme au Japon, Sebastian Vettel a été élu "Pilote du Jour" au terme du Grand Prix des États-Unis à Austin. L'Allemand, parti dixième, s'est vite retrouvé en cinquième position en début de course au prix d'un excellent départ. Il semblait en situation de signer aisément un top 7, et a même mené la course pendant plusieurs tours grâce à une stratégie décalée, mais un mauvais dernier arrêt l'a fait rétrograder hors du top 10, l'obligeant à un retour avec de superbes dépassements dans la dernière partie de l'épreuve.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Sebastian Vettel - 18,4%

Lewis Hamilton - 18%

Fernando Alonso - 15%

Charles Leclerc - 10,3%

Max Verstappen - 10,2%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton Monaco Sergio Pérez Azerbaïdjan Lewis Hamilton Canada Charles Leclerc Grande-Bretagne Sergio Pérez Autriche Mick Schumacher France Carlos Sainz Hongrie Max Verstappen Belgique Max Verstappen Pays-Bas Max Verstappen Italie Nyck de Vries Singapour Sergio Pérez Japon Sebastian Vettel USA Sebastian Vettel

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)