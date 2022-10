Vettel plus rapide que McLaren et Alpine : "Une vraie surprise"

Sebastian, vous avez une nouvelle fois fait preuve d'un très bon rythme en course, mais n'en avez pas été récompensé…

Voilà une manière très germanique de voir les choses ! Je suis d'accord : il est clair que sans l'arrêt au stand lent, nous aurions marqué le double de points. En contrepartie, j'ai au moins vécu une fin de course amusante, et nous avons pu récupérer quelques points. Il faut retenir les points marqués et le fait que le rythme était relativement bon en course.

Sauriez-vous expliquer pourquoi ce rythme était si bon ?

Non, pas vraiment. Enfin, nous avons bien géré les pneus, mais je ne crois pas que ce soit le facteur principal. Que nous soyons plus rapides que McLaren et Alpine était une vraie surprise aujourd'hui.

Cette course restera-t-elle un de ces moments que vous chérirez ?

Je l'ai beaucoup appréciée. Certes, je me battais pour la huitième place et pas pour la première, la seconde ou la troisième, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Malheureusement, nous n'avions pas la vitesse de pointe pour dépasser confortablement, alors j'ai dû tenter des choses inhabituelles, soit sur les freins, soit à des endroits inhabituels. Je l'ai fait, et ça a marché la plupart du temps. J'ai connu des batailles disputées, surtout avec Kevin au dernier tour. C'était un peu l'apogée, avec l'un des pilotes les plus difficiles à dépasser de tout le peloton. Mais il a laissé juste assez de place, et nous nous sommes bien amusés tous les deux.

Cette manœuvre que vous avez faite, par l'extérieur dans le quadruple droite, ça demande du cran !

C'est à la limite, et le problème est que l'autre voiture ne te voit pas vraiment à ce stade, donc c'est un peu une surprise. Et avec Kevin, je ne sais pas s'il m'a vu ou s'il m'a poussé jusqu'au bord, mais il m'a laissé juste ce qu'il fallait. Ça commençait à être bosselé et sale là-bas ! Je me suis fait une belle frayeur, j'ai fait un écart et j'ai bloqué les quatre roues, surtout à l'arrière sur la bosse qui mène au virage 19. Je n'étais pas sûr d'arriver à le prendre, mais j'ai réussi. Bref, j'étais vraiment à la limite, mais je me suis bien amusé.

Regrettez-vous votre retraite ?

Non. Ces moments vont évidemment me manquer. Ce n'est pas un secret. Mais j'ai réfléchi en long, en large et en travers pour prendre cette décision, et j'ai aussi pensé à ces moments qui vont me manquer, avec l'adrénaline, etc. Cela va me manquer, mais en même temps, je me tourne vers l'avenir avec enthousiasme.

Propos recueillis par Mandy Curi