Vettel : Rien d'autre que "de vagues discussions" avec Racing Point

Sebastian Vettel y était forcément préparé : après les informations du début de semaine autour d'un avenir qui s'inscrirait chez Racing Point/Aston Martin, les questions de ce jeudi en Hongrie tourneraient autour de ce sujet brûlant. Assurant répondre en toute franchise, le quadruple Champion du monde a toutefois donné le sentiment de manier la chèvre et le chou, précisant n'avoir pris aucune décision quant à son envie personnelle pour 2020 tout en prenant le soin de n'écarter aucune piste valable.

Si l'Allemand insiste sur le fait qu'il veut d'abord faire le point sur ses souhaits, difficile d'imaginer que ceux-ci ne soient pas intrinsèquement liés aux opportunités qui s'offriront à lui. Des opportunités qui ne sont plus légion, alors que Mercedes est en passe de confirmer Valtteri Bottas, que Renault a choisi Fernando Alonso et que Red Bull Racing a plusieurs fois fermé la porte à un retour.

Choisissant scrupuleusement ses mots, Vettel a répondu aux questions en longueur mais avec les pincettes d'usage. "Je pense que si l'on appelle ça des rumeurs, c'est qu'il y a une raison", a-t-il commencé. "Quelques jours après l'Autriche, je crois que rien n'a vraiment changé. Le fait est qu'il n'y a rien de nouveau."

"Si vous m'interrogez sur Racing Point, je crois que tout le monde parle d'eux : ils ont été impressionnants en piste lors des deux premiers Grands Prix", ajoute-t-il avec malice. "Mais en ce qui me concerne, comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau. Rien n'a changé en une semaine, et j'ai dit la dernière fois qu'il me faudrait probablement du temps afin de prendre la bonne décision pour moi-même. Ensuite, une fois qu'il y aura quelque chose à annoncer, quelque chose à dire, ce sera le bon moment."

"Mais à ce stade, tout est encore possible. Je ne sais pas si je vais piloter l'an prochain, ne pas piloter une année et peut-être revenir, ou ne plus piloter du tout. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose de différent. Comme je l'ai dit, je ne suis pas sous pression, je ne ressens pas la pression pour prendre une décision qui serait de continuer."

Dans la même pièce avant lui, les actuels pilotes Racing Point, Sergio Pérez et Lance Stroll, étaient eux-mêmes passés sur le gril des questions brûlantes. Et leurs réponses n'ont pas donné le sentiment que la porte était totalement fermée pour Vettel... Poussé à donner sa lecture de la situation, l'Allemand joue les équilibristes.

"À ce stade, je pense que ce sont des discussions", avance-t-il. "Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai eu des pourparlers avec Renault par exemple, donc ce ne sont que des discussions. À un stade ultérieur, ça deviendra plus concret avec quelqu'un, mais pour le moment je ne crois pas. La vérité, c'est qu'il n'y a rien à annoncer et rien de plus concret que de vagues discussions."

Quant au paysage complet du marché des transferts, Vettel affirme ne pas s'inquiéter du peu d'options dont il pourrait disposer.

"Il y a deux manières de voir les choses", estime-t-il. "L'une est sur le papier : il est évident qu'il y a des baquets disponibles et d'autres qui ne le sont pas. Pour cela, j'ai probablement trop peu d'informations concernant les contrats des autres. Mais d'un autre côté, je suis là depuis longtemps et on ne sait jamais. On sait que les choses peuvent toujours changer, et je dois prendre ma décision indépendamment de cela, puis voir s'il y a quelque chose qui me convient dans cette direction."